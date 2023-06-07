Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Події arrow Внаслідок підтоплення в окупованих Олешках є загиблі, — мер arrow

Внаслідок підтоплення в окупованих Олешках є загиблі, — мер

7 червня 2023 20:22
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Внаслідок підтоплення в окупованих Олешках є загиблі, — мер
Затоплене місто Олешки на Херсонщині. Фото: російські ЗМІ
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

З'явилася інформація про перших загиблих в окупованому місті Олешки на Херсонщині. Місто опинилося під водою внаслідок підриву росіянами Каховської гідроелектростанції. 

Про це повідомив міський голова Олешок Євген Рищук в етері телеканалу "Еспресо".

Читайте також:

Що відомо

"Уже є інформація про перших загиблих. Саме в Олешках. Мені прийшла підтверджена інформація", — сказав Рищук.

Мер зазначив, що поки не знає, скільки саме людей загинули.

Повідомлення від мера Олешок. Фото: t.me/evhen_rischuk
Повідомлення від мера Олешок. Фото: t.me/evhen_rischuk

Нагадаємо, російські окупанти вночі 6 червня здійснили підрив Каховської гідроелектростанції, що за декілька кілометрів від тимчасово окупованого міста Нова Каховка Херсонської області.

Наразі триває евакуація людей з населених пунктів на Херсонщині, які опинилися у зоні підтоплення. Екологи застерігають бути обережними з водою, адже є небезпека підірватися на міні, отримати зараження або отруїтися

Також повідомлялося, що населений пункт Олешки на Херсонщині майже повністю пішов під воду після підриву росіянами Каховської ГЕС. В мережі з'являється інформація, що в окупованому місті вулицями плавають трупи. Однак міський голова Олешок спростував цю інформацію

Окрім того, міський голова повідомив, що окупаційна влада не дозволяє людям виїжджати і покидати затоплене місто.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

16:15 До чого сниться кров: значення і тлумачення сну

22:25Коли можна відмовитися від отримання повістки: є тільки два випадки

06:10 Нові тарифи на електрику: малозабезпечені та мільйонери платитимуть єдину ціну

Новина з фото

01:56 Пригожин висміяв РФ, яка видала знищені українські комбайни за танки Leopard

10:41 Циганков замінить Беллінгема: що відомо

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

22:25Кого цього літа не призвуть до ЗСУ: роз’яснення юриста

13:42 Податкова загляне в гаманці українців: що зміниться вже в липні

12:34 Безвіз для України під загрозою: в ЄС зробили важливу заяву

07:29Генштаб назвав основні напрямки, на яких концентруються окупанти

Новина з фото

16:44 Іранська модель завітала на Каннський кінофестиваль в "сукні-шибениці"

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB