Внаслідок підтоплення в окупованих Олешках є загиблі, — мер

Затоплене місто Олешки на Херсонщині. Фото: російські ЗМІ

З'явилася інформація про перших загиблих в окупованому місті Олешки на Херсонщині. Місто опинилося під водою внаслідок підриву росіянами Каховської гідроелектростанції.

Про це повідомив міський голова Олешок Євген Рищук в етері телеканалу "Еспресо".

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"Уже є інформація про перших загиблих. Саме в Олешках. Мені прийшла підтверджена інформація", — сказав Рищук.

Мер зазначив, що поки не знає, скільки саме людей загинули.

Повідомлення від мера Олешок. Фото: t.me/evhen_rischuk

Нагадаємо, російські окупанти вночі 6 червня здійснили підрив Каховської гідроелектростанції, що за декілька кілометрів від тимчасово окупованого міста Нова Каховка Херсонської області.

Наразі триває евакуація людей з населених пунктів на Херсонщині, які опинилися у зоні підтоплення. Екологи застерігають бути обережними з водою, адже є небезпека підірватися на міні, отримати зараження або отруїтися.

Також повідомлялося, що населений пункт Олешки на Херсонщині майже повністю пішов під воду після підриву росіянами Каховської ГЕС. В мережі з'являється інформація, що в окупованому місті вулицями плавають трупи. Однак міський голова Олешок спростував цю інформацію.

Окрім того, міський голова повідомив, що окупаційна влада не дозволяє людям виїжджати і покидати затоплене місто.