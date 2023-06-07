Внаслідок підтоплення в окупованих Олешках є загиблі, — мер
З'явилася інформація про перших загиблих в окупованому місті Олешки на Херсонщині. Місто опинилося під водою внаслідок підриву росіянами Каховської гідроелектростанції.
Про це повідомив міський голова Олешок Євген Рищук в етері телеканалу "Еспресо".
Що відомо
"Уже є інформація про перших загиблих. Саме в Олешках. Мені прийшла підтверджена інформація", — сказав Рищук.
Мер зазначив, що поки не знає, скільки саме людей загинули.
Нагадаємо, російські окупанти вночі 6 червня здійснили підрив Каховської гідроелектростанції, що за декілька кілометрів від тимчасово окупованого міста Нова Каховка Херсонської області.
Наразі триває евакуація людей з населених пунктів на Херсонщині, які опинилися у зоні підтоплення. Екологи застерігають бути обережними з водою, адже є небезпека підірватися на міні, отримати зараження або отруїтися.
Також повідомлялося, що населений пункт Олешки на Херсонщині майже повністю пішов під воду після підриву росіянами Каховської ГЕС. В мережі з'являється інформація, що в окупованому місті вулицями плавають трупи. Однак міський голова Олешок спростував цю інформацію.
Окрім того, міський голова повідомив, що окупаційна влада не дозволяє людям виїжджати і покидати затоплене місто.