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Загиблі внаслідок підтоплення: чи правдива інформація про смерті в Олешках

7 червня 2023 15:30
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка
Затоплені Олешки: чи є у місті загиблі
Затоплені Олешки на Херсонщині. Фото: Скріншот
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка

Населений пункт Олешки на Херсонщині майже повністю пішов під воду після підриву росіянами Каховської ГЕС. В мережі з'являється інформація, що в окупованому місті вулицями плавають трупи. 

Чи відповідає це дійсності, Новини.LIVE ексклюзивно дізналися в Олешківського міського голови Євгена Рищука. 

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"Немає такого. Я на зв'язку з жителями постійно, такої інформації немає", — спростував інформацію про трупи міський голова. 

В різноманітаних пабліках, навпаки, шириться інформація, що на Херсонщині мертві люди плавають у затонулих містах.

Окрім того, міський голова додав, що не надходить інформація і щодо зниклих безвісти. Єдине, що відомо — окупаційна влада не дозволяє людям виїжджати і покидати затоплене місто.

Нагадаємо, російські воєнні злочинці здійснили підрив Каховської гідроелектростанції, що за декілька кілометрів від тимчасово окупованого міста Нова Каховка Херсонської області.

Очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін розповів, що внаслідок підриву дамби Каховської ГЕС інтенсивність підтоплення зменшується. Однак, за його словами, упродовж 20 годин рівень води збільшиться.

Наразі триває евакуація людей. Екологи застерігають бути обережними з водою, адже є небезпека підірватися на міні, отримати зараження або отруїтися

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