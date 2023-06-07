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Рівень води внаслідок підриву Каховської ГЕС збільшиться, — Прокудін

7 червня 2023 08:45
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Рівень води внаслідок підриву Каховської ГЕС збільшиться, — Прокудін
Підтоплення в Херсоні. Фото: REUTERS/Stringer
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін розповів, що внаслідок підриву дамби Каховської ГЕС інтенсивність підтоплення зменшується. Однак за його словами, упродовж 20 годин рівень води збільшиться.

Про це у відеозверненні розповів Олександр Прокудін у Telegram.

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Прокудін розповів, що протягом цієї ночі в області не було зафіксовано надзвичайних подій.

"Через значні руйнування дамби вода ще буде прибувати. За нашими прогнозами рівень води збільшиться ще в районі метра протягом 20 годин", — повідомив Прокудін.

За його словами, цієї ночі вода почала підтоплювати Білозерську громаду. 

"На ранок затоплено 1852 будинки на правобережній Херсонщині. Вже всі працюють, щоб допомогти людям, які опинилися в зоні підтоплення. Вночі звернулося 13 осіб, серед яких п'ятеро мешканців лівобережжя", — сказав Прокудін.

Очільник Херсонської ОВА розповів, що вдалося евакуювати вже 1457 людей. З району Корабел вивезли 1286 осіб.

Він додав, що всі рятувальні служби на місці.

Нагадаємо, російські воєнні злочинці здійснили підрив Каховської гідроелектростанції, що за декілька кілометрів від тимчасово окупованого міста Нова Каховка Херсонської області.

Також ми писали, що внаслідок підриву Каховської ГЕС вода продовжує прибувати в Херсон. Наразі у місті здійснюються заходи із забезпечення проведення рятувальних та інших невідкладних робіт.

Додамо, внаслідок підриву Каховської ГЕС затоплено десятки населених пунктів на Херсонщині, триває евакуація населення. Зокрема, складна ситуація зберігається і в самому Херсоні. 

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