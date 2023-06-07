Уровень воды в результате подрыва Каховской ГЭС увеличится, — Прокудин

Подтопление в Херсоне. Фото: REUTERS/Stringer

Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин рассказал, что в результате подрыва дамбы Каховской ГЭС интенсивность подтопления уменьшается. Однако, по его словам, в течение 20 часов уровень воды увеличится.

Об этом в видеообращении рассказал Александр Прокудин в Telegram.

Читайте также:

Ситуация в Херсонской области

Прокудин рассказал, что в течение этой ночи в области не было зафиксировано чрезвычайных происшествий.

"Из-за значительных разрушений дамбы вода еще будет прибывать. По нашим прогнозам уровень воды увеличится еще в районе метра в течение 20 часов", — сообщил Прокудин.

По его словам, этой ночью вода начала подтапливать Белозерскую громаду.

"На утро затоплено 1852 дома на правобережной Херсонщине. Уже все работают, чтобы помочь людям, которые оказались в зоне подтопления. Ночью обратилось 13 человек, среди которых пятеро жителей левобережья", — сказал Прокудин.

Глава Херсонской ОВА рассказал, что удалось эвакуировать уже 1457 человек. Из района Корабел вывезли 1286 человек.

Он добавил, что все спасательные службы находятся на месте.

Напомним, российские военные преступники совершили подрыв Каховской гидроэлектростанции в нескольких километрах от временно оккупированного города Новая Каховка Херсонской области.

Также мы писали, что в результате подрыва Каховской ГЭС вода продолжает прибывать в Херсон. В настоящее время в городе осуществляются мероприятия по обеспечению проведения спасательных и других неотложных работ.

Добавим, в результате подрыва Каховской ГЭС затоплены десятки населенных пунктов в Херсонской области, продолжается эвакуация населения. В частности, сложная ситуация сохраняется и в Херсоне.