Затоплені вулиці та евакуація. Фоторепортаж із Херсона

Жителька Херсона на підтопленій вулиці міста, 6 червня 2023 року. Фото: Новини.LIVE

Внаслідок підриву Каховської ГЕС затоплено десятки населених пунктів на Херсонщині, триває евакуація населення. Зокрема, складна ситуація зберігається і у самому Херсоні.

Новини.LIVE підготували фоторепортаж із затопленого Херсона.

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Наразі у Херсоні продовжує прибувати вода. Затоплені два райони – Корабельний та Річпорт. Підвищення рівня води становить орієнтовно 2 метри, і рівень води може піднятися ще на метр.

Відповідно до прогнозів, пік розливу води з Каховського водосховища очікується вранці 7 червня, після цього рівень води стабілізується, а через деякий час піде на спад.

Затоплені вулиці у Херсоні, 6 червня 2023 року. Фото: Новини. LIVE

Затоплені вулиці у Херсоні, 6 червня 2023 року. Фото: Новини. LIVE

Затоплені вулиці у Херсоні, 6 червня 2023 року. Фото: Новини. LIVE

Затоплені вулиці у Херсоні, 6 червня 2023 року. Фото: Новини. LIVE

Затоплені вулиці у Херсоні, 6 червня 2023 року. Фото: Новини. LIVE

Затоплені вулиці у Херсоні, 6 червня 2023 року. Фото: Новини. LIVE

Затоплені вулиці у Херсоні, 6 червня 2023 року. Фото: Новини. LIVE

Затоплені вулиці у Херсоні, 6 червня 2023 року. Фото: Новини. LIVE

Затоплені вулиці у Херсоні, 6 червня 2023 року. Фото: Новини. LIVE

Затоплені вулиці у Херсоні, 6 червня 2023 року. Фото: Новини. LIVE

Затоплені вулиці у Херсоні, 6 червня 2023 року. Фото: Новини. LIVE

Затоплені вулиці у Херсоні, 6 червня 2023 року. Фото: Новини. LIVE

Затоплені вулиці у Херсоні, 6 червня 2023 року. Фото: Новини. LIVE

Затоплені вулиці у Херсоні, 6 червня 2023 року. Фото: Новини. LIVE

Затоплені вулиці у Херсоні, 6 червня 2023 року. Фото: Новини. LIVE

Затоплені вулиці у Херсоні, 6 червня 2023 року. Фото: Новини. LIVE

За даними місцевої влади, евакуйовано понад 800 жителів міста, частині з них надали тимчасовий прихисток у міській лікарні. Частина евакуйованих городян наразі розміщені у гуманітарних центрах. Також була організована евакуація з міста поїздом та автобусами. Евакуація триває.

Голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін під час брифінгу розповів, що адміністрація готувалася до можливої евакуації. За його словами, екстрені служби проходили відповідні тренування. Тому під час сьогоднішньої евакуації усі служби ефективно спрацювали. Чиновник також зазначив, що у кожній громаді Херсонської області розгорнуті штаби з ліквідації наслідків катастрофи.

За словами Прокудіна, найскладніша ситуація у мікрорайоні Острів у Херсоні.

Нагадаємо, сьогодні, 6 червня, російські воєнні злочинці здійснили підрив Каховської гідроелектростанції, що за декілька кілометрів від тимчасово окупованого міста Нова Каховка Херсонської області.

Вода з Каховського водосховища затопила частину міста Нова Каховка. Під водою опинився центр міста-супутника підірваної росіянами Каховської ГЕС.

Раніше лідерка найбільшого екоруху України Let’s do it Ukraine Юлія Мархель заявила, що моделювання найгіршого випадку руйнування Росією Каховської ГЕС показує — найбільше затоплення відбудеться на лівому березі Дніпра. В такому випадку хвиля висотою 4-5 метрів може вдарити по Антонівському мосту на схід від Херсона уже 6 червня ввечері. Після цього може розпочатися підйом води вгору по річці Інгулець, а через 4-5 днів — підйом води вгору по річці Буг до Миколаєва.

Додамо, що завідувач кафедри інфекційних хвороб НМАПО ім. П.Л. Шупика, доктор медичних наук Олександр Дуда розповів, які інфекції будуть у воді після підриву на ГЕС. Зокрема, він сказав, що порушення всіх водних комунікацій спричинить розмноження інфекцій та бактерій. Сотні тварин, які, на жаль, не змогли врятуватися, будуть також розкладатися у воді, спричиняючи додаткове навантаження на епідеміологічну обстановку в Херсонській області.