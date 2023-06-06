Названо найгірший сценарій через руйнування Каховської ГЕС

Наслідки підриву Каховської ГЕС, вівторок 6 червня. Фото: FB

Моделювання найгіршого випадку руйнування Росією Каховської ГЕС показує, що найбільше затоплення відбудеться на лівому березі Дніпра. В такому випадку хвиля висотою 4-5 метрів може вдарити по Антонівському мосту на схід від Херсона після 19ї вечора. Після цього може розпочатися підйом води вгору по річці Інгулець, а через 4-5 днів — підйом води вгору по річці Буг до Миколаєва.

Таку думку висловила Юлія Мархель, лідерка найбільшого екоруху України Let’s do it Ukraine, передають Новини.LIVE.

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За словами експертки, найгірший сценарій може зреалізуватися у випадку, якщо окупанти підірвали всі шлюзи на ширині 200 метрів. Наразі відомо, що зруйновано 11 із 28 прольотів греблі. Тобто орієнтовно ширина пробою становить 177 метрів.

Наслідки підриву Каховської ГЕС, вівторок 6 червня. Фото: Соцмережі

"Руйнування дамби Каховської ГЕС призведе до страшних екологічних, економічних, та техногенних наслідків. А сам воєнний злочин прирівнюється до підриву атомної бомби, чи АЕС. Їх наслідки відчує не лише Україна, а й увесь світ", — запевнила Юлія Мархель.

Нагадаємо, в ніч на вівторок 6 червня, російські воєнні злочинці здійснили підрив Каховської гідроелектростанції, що за декілька кілометрів від тимчасово окупованого міста Нова Каховка Херсонщини.

Через ймовірну техногенну катастрофу Президент України Володимир Зеленський провів термінове засідання РНБО.

Деякі населені пункти Херсонщини вже затоплено через підрив Каховської ГЕС. Також Крим може залишитись без води.