Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Катастрофы arrow Назван худший сценарий из-за разрушения Каховской ГЭС arrow

Назван худший сценарий из-за разрушения Каховской ГЭС

6 июня 2023 16:03
yvanova.jpg - Екатерина Иванова
Назван худший сценарий из-за разрушения Каховской ГЭС
Последствия взрыва Каховской ГЭС, вторник 6 июня. Фото: FB
yvanova.jpg - Екатерина Иванова

Моделирование худшего случая разрушения Россией Каховской ГЭС показывает, что наибольшее затопление произойдет на левом берегу Днепра. В таком случае волна высотой 4-5 метров может ударить по Антоновскому мосту восточнее Херсона после 19 вечера. После этого может начаться подъем воды вверх по реке Ингулец, а через 4-5 дней — подъем воды вверх по реке Буг в Николаев.

Такое мнение высказала Юлия Мархель, лидер крупнейшего экодвижения Украины Let's do it Ukraine, передают Новини.LIVE.

Читайте также:

По словам эксперта, самый плохой сценарий может реализоваться в случае, если оккупанты взорвали все шлюзы на ширине 200 метров. На сейчас известно о разрушении 11 из 28 пролетов плотины. То есть ориентировочно ширина пробоя составляет 177 метров.

null
Последствия взрыва Каховской ГЭС, вторник 6 июня. Фото: FB

"Разрушение дамбы Каховской ГЭС приведет к страшным экологическим, экономическим и техногенным последствиям. А само военное преступление приравнивается к подрыву атомной бомбы или АЭС. Их последствия ощутит не только Украина, но и весь мир", – заверила Юлия Мархель.

Напомним, в ночь на вторник 6 июня, российские военные преступники совершили подрыв Каховской гидроэлектростанции в нескольких километрах от временно оккупированного города Новая Каховка Херсонщины.

Из-за вероятной техногенной катастрофы президент Украины Владимир Зеленский провел срочное заседание СНБО.

Некоторые населенные пункты Херсонщины уже затоплены из-за подрыва Каховской ГЭС. Также Крым может остаться без воды.

Новости по теме

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

17:52 Как привлечь богатство? Топ-10 сильнейших молитв на деньги

Новость с видео

18:28 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

Новость с фото

16:15 К чему снится кровь: значение и толкование сна

22:25Когда можно отказаться от получения повестки: разъяснение юриста

06:10 Новые тарифы на электричество: малоимущие и миллионеры будут платить единую цену

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новость с видео

17:36 Повестка — после предъявления паспорта: могут ли военные проверять документы

22:10 Нацкомиссия повысила тарифы на электроэнергию: детали

10:41 Цыганков заменит Беллингема: что известно

22:25Кого этим летом не призовут в ВСУ: разъяснение юриста

13:42 Налоговая заглянет в кошельки украинцев: что изменится уже в июле

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас