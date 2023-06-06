Назван худший сценарий из-за разрушения Каховской ГЭС

Последствия взрыва Каховской ГЭС, вторник 6 июня. Фото: FB

Моделирование худшего случая разрушения Россией Каховской ГЭС показывает, что наибольшее затопление произойдет на левом берегу Днепра. В таком случае волна высотой 4-5 метров может ударить по Антоновскому мосту восточнее Херсона после 19 вечера. После этого может начаться подъем воды вверх по реке Ингулец, а через 4-5 дней — подъем воды вверх по реке Буг в Николаев.

Такое мнение высказала Юлия Мархель, лидер крупнейшего экодвижения Украины Let's do it Ukraine, передают Новини.LIVE.

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По словам эксперта, самый плохой сценарий может реализоваться в случае, если оккупанты взорвали все шлюзы на ширине 200 метров. На сейчас известно о разрушении 11 из 28 пролетов плотины. То есть ориентировочно ширина пробоя составляет 177 метров.

Последствия взрыва Каховской ГЭС, вторник 6 июня. Фото: FB

"Разрушение дамбы Каховской ГЭС приведет к страшным экологическим, экономическим и техногенным последствиям. А само военное преступление приравнивается к подрыву атомной бомбы или АЭС. Их последствия ощутит не только Украина, но и весь мир", – заверила Юлия Мархель.

Напомним, в ночь на вторник 6 июня, российские военные преступники совершили подрыв Каховской гидроэлектростанции в нескольких километрах от временно оккупированного города Новая Каховка Херсонщины.

Из-за вероятной техногенной катастрофы президент Украины Владимир Зеленский провел срочное заседание СНБО.

Некоторые населенные пункты Херсонщины уже затоплены из-за подрыва Каховской ГЭС. Также Крым может остаться без воды.