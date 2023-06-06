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"Атомна бомба або вибух на ЧАЕС", — експретка про підрив Каховської ГЕС

6 червня 2023 13:54
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповець
Каховська ГЕС підрив: експерт про наслідки для півдня та Криму
Наслідки підриву Каховської ГЕС на Лівобережній Україні. Фото: FB Ірина Суслова
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповець

Руйнування дамби Каховської ГЕС призведе до страшних екологічних, економічних, та техногенних наслідків. А сам воєнний злочин прирівнюється до підриву атомної бомби, чи АЕС, адже руйнування Каховської ГЕС призведе до непоправних наслідків. Їх наслідки відчує не лише Україна, а й увесь світ.

Таку думку висловила Юлія Мархель, лідерка найбільшого екоруху України Let’s do it Ukraine, передають Новини.LIVE.

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За її словами, одномоментне зменшення води у величезному Каховському водосховищі призведе до евакуації людей, загибелі великої кількості риби, заболочення осушених земель і зміні кліматичного режиму регіону.

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Наслідки підриву Каховської ГЕС на Лівобережній Україні. Фото: FB Ірина Суслова

"Моделювання найгіршого випадку руйнування росією дамби показує, що найбільше затоплення відбудеться на лівому березі Дніпра. Хвиля висотою 4-5 м вдарить по Антонівському мосту на схід від Херсона після 19-ї вечора. Після цього почнеться підйом води вгору по річці Інгулець, а через 4-5 днів — підйом води вгору по річці Буг до Миколаєва", — сказала Юлія Мархель.

Каховська ГЕС
Наслідки підриву Каховської ГЕС на Лівобережній Україні. Фото: FB Ірина Суслова

На думку експертки, декілька менших міст і сіл по обидва боки Дніпра будуть затоплені, і коли хвиля дійде до них, це може призвести до людських жертв. Адже в зоні швидкого затоплення знаходиться понад 80 населених пунктів, включно з Херсоном. Уже зараз можна побачити відео з прилеглих сіл, де видно лише дахи будівель.

"Що буде далі? Ймовірно, відбудеться припинення подачі охолоджувальної води на Запорізьку ЗАЕС. А вона потребує охолодження навіть для зупинених реакторів. Постачання води в Крим припиниться. Також зупиниться постачання води у системи зрошення полів Херсонської, Дніпропетровської та Запорізької області. Без питної води залишаться багато міст і сіл, які споживають її з Каховського каналу, зокрема окупований Бердянськ", — додала вона.

Північно-Кримський канал
Північно-Кримський канал. Фото: Вікіпедія

Окрім того, без достатньої кількості води доведеться зупинити роботу великих промислових підприємств металургійної галузі у Марганці, Нікополі, Покрові.

"Відсутність води у Каховському морі призведе до осушення полів півдня України з подальшим запустеленням. Доведеться закрити Запорізьку АЕС і десятки крупних заводів, які не матимуть достатньої кількості води та електроенергії для виробничих процесів. Через це, звідти масово виїжджатиме населення", — підсумувала Юлія Мархель.

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Підрив Каховської ГЕС на Лівобережній Україні. Фото: FB Ірина Суслова

За інформацією Укргідроенерного, за 4 дні водосховище буде спрацьоване — тобто витече вся акумульована вода і залишиться тільки природне русло Дніпра. За умови повного звільнення Херсонщини, на відновлення греблі може піти від 1 до 3 років. Мається на увазі, що потрібно буде будувати греблю з нуля.

Нагадаємо, згідно Женевської конвенції, руйнування ГЕС вважається зброєю масового знищення і воєнним злочином невибіркової дії, згідно Статті 56 Додаткового протоколу I 1977 року.

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