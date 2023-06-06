Підрив Каховської ГЕС: експерт про наслідки катастрофи

Підірвана російськими окупантами Каховська ГЕС. Фото: t.me/energoatom_ua

Російські війська повністю зруйнували греблю та інженерну систему на Каховській ГЕС. Греблі більше не існує і відновленню вона не підлягає. Для України це техногенна, економічна, екологічна та соціальна катастрофа.

Про це в коментарі Новини.LIVE сказав експерт з екології Максим Сорока.

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"Я та мої колеги вважали, що росіяни можуть підірвати максимум одну-дві засувки. Це мав би бути ще один інструмент політичного тиску на Україну. Однак як видно на знімках, що ворог підірвав навіть консолі. І це робили люди, які добре знали, що роблять. Греблі більше не існує, відновленню вона не підлягає. Реально це техногенна, економічна, екологічна та соціальна катастрофа", — відзначив еколог.

Підірвана російськими окупантами Каховська ГЕС. Фото: t.me/energoatom_ua

За його словами, підрив Каховської ГЕС спричинить дві хвилі. Перша утворилася вже зараз, і приблизно за 2 години вона накриє міста в нижньому Дніпрі. Вже постала проблема із питними водозаборами у Нікопольській та Марганцевській агломерації.

Місто Кривий Ріг та його агломерація під великим питанням, адже технічний водогін у них був саме із Каховки. Друга хвиля накриє за кілька днів.

Наслідки підриву Каховської ГЕС. Фото: ДСНС

"Що буде далі? Маємо зрозуміти, що у нас тепер +400 тисяч біженців, а у довгостроковій перспективі півтора мільйона кліматичних біженців. Про Кримський канал можна забути. Це голод, посухи, пилові бурі — екологічних проблем буде купа. Але зараз завдання номер один — розібратися із техногенними", — підсумував Сорока.

На думку експерта, охолодженню ЗАЕС поки що нічого не загрожує, оскільки ставок, який це робить, наразі повний. Води вистачить для проходження літнього періоду, навіть якщо воно буде спекотне. При цьому він додав, що гальмів в окупантів дійсно немає.

Нагадаємо, Російські воєнні злочинці здійснили підрив Каховської гідроелектростанції, що за декілька кілометрів від тимчасово окупованого міста Нова Каховка Херсонщини.

На думку військово експерта Владислава Селезньова, для підриву греблі Каховської ГЕС російські окупанти могли використати велику кількість вибухових речовин. Мова може йти про закладення в тіло греблі тон спеціальних речовин.