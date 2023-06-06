Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Катастрофи arrow "Це катастрофа": еколог про наслідки підриву Каховської ГЕС arrow

"Це катастрофа": еколог про наслідки підриву Каховської ГЕС

6 червня 2023 11:30
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповець
Підрив Каховської ГЕС: експерт про наслідки катастрофи
Підірвана російськими окупантами Каховська ГЕС. Фото: t.me/energoatom_ua
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповець

Російські війська повністю зруйнували греблю та інженерну систему на Каховській ГЕС. Греблі більше не існує і відновленню вона не підлягає. Для України це техногенна, економічна, екологічна та соціальна катастрофа.

Про це в коментарі Новини.LIVE сказав експерт з екології Максим Сорока.

Читайте також:

"Я та мої колеги вважали, що росіяни можуть підірвати максимум одну-дві засувки. Це мав би бути ще один інструмент політичного тиску на Україну. Однак як видно на знімках, що ворог підірвав навіть консолі. І це робили люди, які добре знали, що роблять.  Греблі більше не існує, відновленню вона не підлягає. Реально це техногенна, економічна, екологічна та соціальна катастрофа", — відзначив еколог.

null
Підірвана російськими окупантами Каховська ГЕС. Фото: t.me/energoatom_ua

За його словами, підрив Каховської ГЕС спричинить дві хвилі. Перша утворилася вже зараз, і приблизно за 2 години вона накриє міста в нижньому Дніпрі. Вже постала проблема із питними водозаборами у Нікопольській та Марганцевській агломерації.

Місто Кривий Ріг та його агломерація під великим питанням, адже технічний водогін у них був саме із Каховки. Друга хвиля накриє за кілька днів.

null
Наслідки підриву Каховської ГЕС. Фото: ДСНС

"Що буде далі? Маємо зрозуміти, що у нас тепер +400 тисяч біженців, а у довгостроковій перспективі півтора мільйона кліматичних біженців.   Про Кримський канал можна забути. Це голод, посухи, пилові бурі — екологічних проблем буде купа. Але зараз завдання номер один — розібратися із техногенними", — підсумував Сорока.   

На думку експерта, охолодженню ЗАЕС поки що нічого не загрожує, оскільки ставок, який це робить, наразі повний. Води вистачить для проходження літнього періоду, навіть якщо воно буде спекотне. При цьому він додав, що гальмів в окупантів дійсно немає.

Нагадаємо, Російські воєнні злочинці здійснили підрив Каховської гідроелектростанції, що за декілька кілометрів від тимчасово окупованого міста Нова Каховка Херсонщини.

На думку військово експерта Владислава Селезньова, для підриву греблі Каховської ГЕС російські окупанти могли використати велику кількість вибухових речовин. Мова може йти про закладення в тіло греблі тон спеціальних речовин.

 

 

Новини за темою

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

17:52 Як залучити багатство? Топ-10 найсильніших молитов на гроші

Новина з відео

18:28 Наснилися змії? Про що попереджає такий сон: значення і тлумачення

Новина з фото

16:15 До чого сниться кров: значення і тлумачення сну

22:25Коли можна відмовитися від отримання повістки: є тільки два випадки

06:10 Нові тарифи на електрику: малозабезпечені та мільйонери платитимуть єдину ціну

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

17:36 Повістка — після пред'явлення паспорта: чи можуть військові перевіряти документи

22:10 Нацкомісія підвищила тарифи на електроенергію: деталі

10:41 Циганков замінить Беллінгема: що відомо

22:25Кого цього літа не призвуть до ЗСУ: роз’яснення юриста

13:42 Податкова загляне в гаманці українців: що зміниться вже в липні

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB