Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Катастрофы arrow "Это катастрофа": эколог о последствиях подрыва Каховской ГЭС arrow

"Это катастрофа": эколог о последствиях подрыва Каховской ГЭС

6 июня 2023 11:30
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповец
Галина Остаповец
Журналист
Подрыв Каховской ГЭС: эксперт о последствиях катастрофы
Взорванная российскими оккупантами Каховская ГЭС. Фото: t.me/energoatom_ru
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповец
Галина Остаповец
Журналист

Российские войска полностью разрушили дамбу и инженерную систему на Каховской ГЭС. Плотины больше не существует, и восстановлению она не подлежит. Для Украины это техногенная, экономическая, экологическая и социальная катастрофа.

Об этом в комментарии Новини.LIVE сказал эксперт по экологии Максим Сорока.

Читайте также:

"Я и мои коллеги считали, что россияне могут взорвать максимум одну-две защелки. Это должен был быть еще один инструмент политического давления на Украину. Однако как видно на снимках, враг взорвал даже консоли. И это делали люди, хорошо знавшие, что делают. Плотины больше не существует, восстановлению она не подлежит. Реально это техногенная, экономическая, экологическая и социальная катастрофа", — отметил эколог.

null
Взорванная российскими оккупантами Каховская ГЭС. Фото: t.me/energoatom_ru

По его словам, подрыв Каховской ГЭС повлечет за собой две волны. Первая образовалась уже сейчас, и примерно через 2 часа она накроет города в нижнем течении Днепре. Уже возникла проблема с питьевыми водозаборами в Никопольской и Марганцевской агломерациях.

Город Кривой Рог и его агломерация под большим вопросом, ведь технический водопровод у них был из Каховки. Вторая волна накроет через несколько дней.

null
Последствия взрыва Каховской ГЭС. Фото: ГСЧС

"Что будет дальше? У нас теперь +400 тысяч беженцев, а в долгосрочной перспективе полтора миллиона климатических беженцев. О Крымском канале можно забыть. Это голод, засухи, пылевые бури — экологических проблем будет куча. Но сейчас задача номер один разобраться с техногенными", — подытожил Сорока.

По мнению эксперта, охлаждению ЗАЭС пока ничего не угрожает, поскольку ставок, который это делает, сейчас полон. Воды хватит для прохождения летнего периода, даже если оно будет жарким. При этом он добавил, что тормозов у окупантов действительно нет.

Напомним, российские военные преступники совершили подрыв Каховской гидроэлектростанции в нескольких километрах от временно оккупированного города Новая Каховка Херсонщины.

По мнению военно эксперта Владислава Селезнева, для подрыва плотины Каховской ГЭС российские оккупанты могли использовать большое количество взрывчатых веществ. Речь может идти о заложении в тело плотины тон специальных веществ.

 

 

Новости по теме

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

17:52 Как привлечь богатство? Топ-10 сильнейших молитв на деньги

Новость с видео

18:28 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

Новость с фото

16:15 К чему снится кровь: значение и толкование сна

22:25Когда можно отказаться от получения повестки: разъяснение юриста

06:10 Новые тарифы на электричество: малоимущие и миллионеры будут платить единую цену

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новость с видео

17:36 Повестка — после предъявления паспорта: могут ли военные проверять документы

22:10 Нацкомиссия повысила тарифы на электроэнергию: детали

10:41 Цыганков заменит Беллингема: что известно

22:25Кого этим летом не призовут в ВСУ: разъяснение юриста

13:42 Налоговая заглянет в кошельки украинцев: что изменится уже в июле

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас