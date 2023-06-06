Подрыв Каховской ГЭС: эксперт о последствиях катастрофы

Взорванная российскими оккупантами Каховская ГЭС. Фото: t.me/energoatom_ru

Российские войска полностью разрушили дамбу и инженерную систему на Каховской ГЭС. Плотины больше не существует, и восстановлению она не подлежит. Для Украины это техногенная, экономическая, экологическая и социальная катастрофа.

Об этом в комментарии Новини.LIVE сказал эксперт по экологии Максим Сорока.

Читайте также:

"Я и мои коллеги считали, что россияне могут взорвать максимум одну-две защелки. Это должен был быть еще один инструмент политического давления на Украину. Однако как видно на снимках, враг взорвал даже консоли. И это делали люди, хорошо знавшие, что делают. Плотины больше не существует, восстановлению она не подлежит. Реально это техногенная, экономическая, экологическая и социальная катастрофа", — отметил эколог.

Взорванная российскими оккупантами Каховская ГЭС. Фото: t.me/energoatom_ru

По его словам, подрыв Каховской ГЭС повлечет за собой две волны. Первая образовалась уже сейчас, и примерно через 2 часа она накроет города в нижнем течении Днепре. Уже возникла проблема с питьевыми водозаборами в Никопольской и Марганцевской агломерациях.

Город Кривой Рог и его агломерация под большим вопросом, ведь технический водопровод у них был из Каховки. Вторая волна накроет через несколько дней.

Последствия взрыва Каховской ГЭС. Фото: ГСЧС

"Что будет дальше? У нас теперь +400 тысяч беженцев, а в долгосрочной перспективе полтора миллиона климатических беженцев. О Крымском канале можно забыть. Это голод, засухи, пылевые бури — экологических проблем будет куча. Но сейчас задача номер один — разобраться с техногенными", — подытожил Сорока.

По мнению эксперта, охлаждению ЗАЭС пока ничего не угрожает, поскольку ставок, который это делает, сейчас полон. Воды хватит для прохождения летнего периода, даже если оно будет жарким. При этом он добавил, что тормозов у окупантов действительно нет.

Напомним, российские военные преступники совершили подрыв Каховской гидроэлектростанции в нескольких километрах от временно оккупированного города Новая Каховка Херсонщины.

По мнению военно эксперта Владислава Селезнева, для подрыва плотины Каховской ГЭС российские оккупанты могли использовать большое количество взрывчатых веществ. Речь может идти о заложении в тело плотины тон специальных веществ.