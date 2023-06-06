Каховская ГЭС подрыв: эксперт о катастрофических последствиях для Украины

Последствия взрыва Каховской ГЭС на Левобережной Украине. Фото: FB Ирина Суслова

Разрушение дамбы Каховской ГЭС приведет к страшным экологическим, экономическим и техногенным последствиям. Данное военное преступление приравнивается к подрыву атомной бомбы или АЭС, ведь разрушение Каховской ГЭС приведет к непоправимым последствиям. Их ощутит не только Украина, но и весь мир.

Такое мнение высказала Юлия Мархель, лидер крупнейшего экодвижения Украины Let's do it Ukraine, передают Новини.LIVE.

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По ее словам, сиюминутное уменьшение воды в огромном Каховском водохранилище приведет к эвакуации людей, гибели большого количества рыбы, заболочению осушенных земель и изменению климатического режима региона.

Последствия подрыва Каховской ГЭС на Левобережной Украине. Фото: FB Ирина Суслова

"Моделирование худшего случая разрушения дамбы показывает, что наибольшее затопление произойдет на левом берегу Днепра. Волна высотой 4-5 м ударит по Антоновскому мосту восточнее Херсона после 19 вечера. После этого начнется подъем воды вверх по реке Ингулец, а через 4-5 дней — подъем воды вверх по реке Буг в Николаев", — сказала Юлия Мархель.

Последствия взрыва Каховской ГЭС на Левобережной Украине. Фото: FB Ирина Суслова

По мнению экспертки, несколько меньших городов и сел с обеих сторон Днепра будут затоплены, и когда волна дойдет до них, это может привести к человеческим жертвам. Ведь в зоне быстрого затопления находится более 80 населенных пунктов, включая Херсон. Уже сейчас можно увидеть видео из близлежащих деревень, где видны только крыши зданий.

"Что будет дальше? Вероятно, произойдет прекращение подачи охлаждающей воды на Запорожскую ЗАЭС. А она нуждается в охлаждении даже для при остановленных реакторах. Поставка воды в Крым прекратится. Также остановится поставка воды в систему орошения полей Херсонской, Днепропетровской и Запорожской областей. Без питьевой воды останутся многие города и села, которые употребляют ее с Каховского канала, в частности оккупированный Бердянск", — добавила она.

Северо-Крымский канал. Фото: Википедия

Кроме того, без достаточного количества воды придется остановить работу крупных промышленных предприятий металлургической отрасли в Марганце, Никополе, Покрове.

"Отсутствие воды в Каховском море приведет к осушению полей юга Украины с последующим запустением. Придется закрыть Запорожскую АЭС и десятки крупных заводов, которые не будут иметь достаточного количества воды и электроэнергии для производственных процессов. Поэтому оттуда будет массово выезжать население", — подытожила Юлия Мархель.

Подрыв Каховской ГЭС в Левобережной Украине. Фото: FB Ирина Суслова

По информации Укргидроэнерго, через 4 дня водохранилище будет опустошено — то есть вытечет вся аккумулированная вода и останется только естественное русло Днепра. При полном освобождении Херсонщины, на восстановление плотины может уйти от 1 до 3 лет. Подразумевается, что нужно будет строить дамбу с нуля.

Напомним, согласно Женевской конвенции, разрушение ГЭС считается оружием массового уничтожения и военным преступлением неизбирательного действия, согласно статье 56 Дополнительного протокола I 1977 года.