Потоп на Херсонщині внаслідок підриву Каховської ГЕС — відео

Наслідки підриву Каховської ГЕС росіянами. Фото: Мост\Telegram

Росіяни підірвали Каховську ГЕС на Херсонщині. Через це значно підвищився рівень води, яка затопила населені пункти.

Відповідні відео наслідків катастрофи публікують місцеві канали в Telegram.

Читайте також:

Антонівський міст

Відомо, що Антонівський міст з'єднує Херсон з лівобережжям, зокрема з Олешками та Голою пристанню.

У мережі з'явилися відео, на яких видно як підіймається рівень води поблизу мосту. Через це переправа знаходиться під загрозою затоплення. Подекуди з-під води видніються дахи затоплених домівок.

Херсон

Перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський у Telegram опублікував наслідки підриву у Херсоні. На відео видно, як вода наблизилася до багатоповерхівок, затопивши вулиці та майданчики.

Також відео наслідків підриву дамби опублікував ще один місцевий канал.

Також відео поширює місцевий журналіст Констянтин Риженко.

Херсонська область

У мережі з'явилися відео з наслідками затоплення у області. У м. Гола пристань після руйнування греблі Каховської ГЕС значно піднявся рівень води. Підтоплень будинків наразі немає, але вода поступово підходить до будівель.

Підрив Каховської ГЕС

Сьогодні, 6 червня, російські воєнні злочинці здійснили підрив Каховської гідроелектростанції, що за декілька кілометрів від тимчасово окупованого міста Нова Каховка Херсонської області.

Вода з Каховського водосховища затопила частину міста Нова Каховка. Під водою опинився центр міста-супутника підірваної росіянами Каховської ГЕС.

Нагадаємо, раніше лідерка найбільшого екоруху України Let’s do it Ukraine Юлія Мархель заявила, що моделювання найгіршого випадку руйнування Росією Каховської ГЕС показує — найбільше затоплення відбудеться на лівому березі Дніпра. В такому випадку хвиля висотою 4-5 метрів може вдарити по Антонівському мосту на схід від Херсона уже 6 червня ввечері. Після цього може розпочатися підйом води вгору по річці Інгулець, а через 4-5 днів — підйом води вгору по річці Буг до Миколаєва.

Додамо, що завідувач кафедри інфекційних хвороб НМАПО ім. П.Л. Шупика, доктор медичних наук Олександр Дуда розповів, які інфекції будуть у воді після підриву на ГЕС. Зокрема, він сказав, що порушення всіх водних комунікацій спричинить розмноження інфекцій та бактерій. Сотні тварин, які, на жаль, не змогли врятуватися, будуть також розкладатися у воді, спричиняючи додаткове навантаження на епідеміологічну обстановку в Херсонській області.