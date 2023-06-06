Потоп на Херсонщине в результате подрыва Каховской ГЭС — видео

Последствия взрыва Каховской ГЭС россиянами. Фото: Мост\Telegram

Россияне взорвали Каховскую ГЭС Херсонской области. Из-за этого значительно повысился уровень воды, которая затопила населенные пункты.

Соответствующие видео последствия катастрофы публикуют местные каналы в Telegram.

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Антоновский мост

Известно, что Антоновский мост соединяет Херсон с левобережьем, в частности, с Олешками и Голой пристанью.

В сети появились видео, на которых видно, как поднимается уровень воды вблизи моста. Поэтому переправа находится под угрозой затопления. Кое-где из-под воды виднеются крыши затопленных домов.

Херсон

Первый заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский в Telegram опубликовал последствия взрыва в Херсоне. На видео видно, как вода приблизилась к многоэтажкам, затопив улицы и площадки.

Также видео последствий подрыва дамбы опубликовал еще один местный канал.

Также видео распространяет местный журналист Константин Рыженко.

Херсонская область

В сети появились видео с последствиями затопления в области. В г. Голая пристань после разрушения плотины Каховской ГЭС значительно поднялся уровень воды. Подтоплений домов пока нет, но вода постепенно подходит к постройкам.

Подрыв Каховской ГЭС

Сегодня, 6 июня, российские военные преступники совершили подрыв Каховской гидроэлектростанции в нескольких километрах от временно оккупированного города Новая Каховка Херсонской области.

Вода из Каховского водохранилища затопила часть города Новая Каховка. Под водой оказался центр города-спутника взорванной россиянами Каховской ГЭС.

Напомним, ранее лидер крупнейшего экодвижения Украины Let's do it Ukraine Юлия Мархель заявила, что моделирование худшего случая разрушения Россией Каховской ГЭС показывает — наибольшее затопление произойдет на левом берегу Днепра. В таком случае волна высотой 4-5 метров может ударить по Антоновскому мосту восточнее Херсона уже 6 июня вечером. После этого может начаться подъем воды вверх по реке Ингулец, а через 4-5 дней — подъем воды вверх по реке Буг в Николаев.

Добавим, что заведующий кафедрой инфекционных заболеваний НМАПО им. П.Л. Шупика, доктор медицинских наук Александр Дуда, рассказал, какие инфекции будут в воде после подрыва на ГЭС. В частности, он сказал, что нарушение всех водных коммуникаций повлечет за собой размножение инфекций и бактерий. Сотни животных, которые, к сожалению, не смогли спастись, будут также разлагаться в воде, вызывая дополнительную нагрузку на эпидемиологическую обстановку в Херсонской области.