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Затопленные улицы и эвакуация. Фоторепортаж из Херсона

6 июня 2023 21:19
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
Затопленные улицы и эвакуация. Фоторепортаж из Херсона
Жительница Херсона на подтопленной улице города 6 июня 2023 года. Фото: Новини.LIVE
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

В результате подрыва Каховской ГЭС затоплены десятки населенных пунктов в Херсонской области, продолжается эвакуация населения. В частности, сложная ситуация сохраняется и в Херсоне.

Новини.LIVE подготовили фоторепортаж из затопленного Херсона.

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В Херсоне продолжает прибывать вода. Затоплены два района — Корабельный и Речпорт. Повышение уровня воды составляет ориентировочно 2 метра и уровень воды может подняться еще на метр.

Согласно прогнозам, пик разлива воды из Каховского водохранилища ожидается утром 7 июня, после этого уровень воды стабилизируется, а через некоторое время пойдет на убыль.

Затоплены улицы в Херсоне, 6 июня 2023г. Фото: Новости. LIVE
Затоплены улицы в Херсоне, 6 июня 2023г. Фото: Новини.LIVE
Затоплены улицы в Херсоне, 6 июня 2023г. Фото: Новости. LIVE
Затоплены улицы в Херсоне, 6 июня 2023г. Фото: Новини.LIVE
Затоплены улицы в Херсоне, 6 июня 2023г. Фото: Новости. LIVE
Затоплены улицы в Херсоне, 6 июня 2023г. Фото: Новини.LIVE
Затоплены улицы в Херсоне, 6 июня 2023г. Фото: Новости. LIVE
Затоплены улицы в Херсоне, 6 июня 2023г. Фото: Новини.LIVE
Затоплены улицы в Херсоне, 6 июня 2023г. Фото: Новости. LIVE
Затоплены улицы в Херсоне, 6 июня 2023г. Фото: Новини.LIVE
Затоплены улицы в Херсоне, 6 июня 2023г. Фото: Новости. LIVE
Затоплены улицы в Херсоне, 6 июня 2023г. Фото: Новини.LIVE
Затоплены улицы в Херсоне, 6 июня 2023г. Фото: Новости. LIVE
Затоплены улицы в Херсоне, 6 июня 2023г. Фото: Новини.LIVE
Затоплены улицы в Херсоне, 6 июня 2023г. Фото: Новости. LIVE
Затоплены улицы в Херсоне, 6 июня 2023г. Фото: Новини.LIVE
Затоплены улицы в Херсоне, 6 июня 2023г. Фото: Новости. LIVE
Затоплены улицы в Херсоне, 6 июня 2023г. Фото: Новини.LIVE
Затоплены улицы в Херсоне, 6 июня 2023г. Фото: Новости. LIVE
Затоплены улицы в Херсоне, 6 июня 2023г. Фото: Новини.LIVE
Затоплены улицы в Херсоне, 6 июня 2023г. Фото: Новости. LIVE
Затоплены улицы в Херсоне, 6 июня 2023г. Фото: Новини.LIVE
Затоплены улицы в Херсоне, 6 июня 2023г. Фото: Новости. LIVE
Затоплены улицы в Херсоне, 6 июня 2023г. Фото: Новини.LIVE
Затоплены улицы в Херсоне, 6 июня 2023г. Фото: Новости. LIVE
Затоплены улицы в Херсоне, 6 июня 2023г. Фото: Новини.LIVE
Затоплены улицы в Херсоне, 6 июня 2023г. Фото: Новости. LIVE
Затоплены улицы в Херсоне, 6 июня 2023г. Фото: Новини.LIVE
Затоплены улицы в Херсоне, 6 июня 2023г. Фото: Новости. LIVE
Затоплены улицы в Херсоне, 6 июня 2023г. Фото: Новини.LIVE

По данным местных властей, эвакуировано более 800 жителей города, части из них предоставили временное убежище в городской больнице. Часть эвакуированных горожан находится в гуманитарных центрах. Также была организована эвакуация из города на поезде и автобусах. Эвакуация продолжается.

Глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин во время брифинга рассказал, что администрация готовилась к возможной эвакуации. По его словам, экстренные службы проходили соответствующие тренировки. Поэтому во время эвакуации все службы эффективно сработали. Чиновник также отметил, что в каждой общине Херсонской области развернуты штабы по ликвидации последствий катастрофы.

По словам Прокудина, самая сложная ситуация в микрорайоне Остров в Херсоне.

Напомним, сегодня, 6 июня, российские военные преступники совершили подрыв Каховской гидроэлектростанции в нескольких километрах от временно оккупированного города Новая Каховка Херсонской области.

Ранее лидер крупнейшего экодвижения Украины Let's do it Ukraine Юлия Мархель заявила, что моделирование худшего случая разрушения Россией Каховской ГЭС показывает — наибольшее затопление произойдет на левом берегу Днепра. В таком случае волна высотой 4-5 метров может ударить по Антоновскому мосту восточнее Херсона уже 6 июня вечером. После этого может начаться подъем воды вверх по реке Ингулец, а через 4-5 дней — подъем воды вверх по реке Буг в Николаев.

Добавим, что заведующий кафедрой инфекционных заболеваний НМАПО им. П.Л. Шупика, доктор медицинских наук Александр Дуда, рассказал, какие инфекции будут в воде после подрыва на ГЭС. В частности, он сказал, что нарушение всех водных коммуникаций повлечет за собой размножение инфекций и бактерий. Сотни животных, которые, к сожалению, не смогли спастись, будут также разлагаться в воде, вызывая дополнительную нагрузку на эпидемиологическую обстановку в Херсонской области.

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