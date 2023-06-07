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Погибшие в результате подтопления: правдива ли информация о смертях в Олешках

7 июня 2023 15:30
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка
Затопленные Олешки: есть ли в городе погибшие
Затопленные Олешки в Херсонской области. Фото: Скриншот
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка

Населённый пункт Олешки в Херсонской области почти полностью ушел под воду после подрыва россиянами Каховской ГЭС. В сети появляется информация, что в оккупированном городе по улицам плавают трупы.

Соответствует ли это действительности Новини.LIVE эксклюзивно узнало у Олешковского городского головы Евгения Рыщука.

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"Нет такого. Я на связи с жителями постоянно, такой информации нет", — опроверг информацию о труппах городской голова.

В разнообразных пабликах наоборот распространяется информация, что в Херсонской области мертвые люди плавают в затонувших городах.

Кроме того, городской голова добавил, что не поступает информация и о пропавших без вести. Единственное, что известно — оккупационные власти не позволяют людям выезжать и покидать затопленный город.

Напомним, российские военные преступники совершили подрыв Каховской гидроэлектростанции в нескольких километрах от временно оккупированного города Новая Каховка Херсонской области.

Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин рассказал, что в результате подрыва дамбы Каховской ГЭС интенсивность подтопления уменьшается. Однако, по его словам, в течение 20 часов уровень воды увеличится.

В настоящее время идет эвакуация людей. Экологи предостерегают быть осторожными с водой, ведь есть опасность подорваться на мине, получить заражение или отравиться.

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