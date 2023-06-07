Екологічна катастрофа: яка загроза є у воді після підриву Каховської ГЕС

Затоплена частина Херсона. Фото: Влада та Костянтин Ліберови

Внаслідок трагедії на Каховській ГЕС, яку підірвали росіяни, на Херсонщині затоплює населені пункти. Доки людей та тварин рятують на човнах, в інших регіонах вода зникає і під сонцем гниє риба, створюючи нові екологічні проблеми.

Які небезпеки внаслідок катастрофи будуть короткостроковими, а з чим доведеться розбиратися довго, ексклюзивно для Новини.LIVE розповів еколог Олександр Соколенко.

Читайте також:

"Короткочасна небезпека — зараз йде виливання всього, що є на березі. Зокрема, вигрібних ям із туалетів, звалищ, могильників і т.д. Дуже багато тварин потонули, почнуть розкладатися і це погіршує якість води. Зрозуміло, що поки йде висока вода, її не варто не те що вживати, а митися нею", — сказав еколог.

Підтоплена частина Херсона. Фото: Влада та Костянтин Ліберови

Довгостроковою проблемою він назвав те, що зараз відбувається на Дніпропетровщині. В мережі з'являються відео, як гине риба, адже вода відійшла з берегів.

"Ця проблема буде скрізь, бо з водойм йде вода, риба гине і починає розкладатися. І це все потрапить у воду. Це вже довготривала проблема. Також ще є проблема з мулом, який десятиліттями накопичувався на дні Каховського водосховища. Зараз він буде поступово змиватися, бо утворюється природне русло річки. Численні протоки будуть функціонувати і змивати мул. Ми не знаємо, який буде рівень забруднення, але ризик є, що вода нижче водосховища буде непридатною для споживання", — підсумував еколог.

Вулиці Херсона 7 червня. Фото: Влада та Костянтин Ліберови

Додамо, що за словами інфекціоністів, підрив Каховської ГЕС — це справжня екологічна катастрофа, наслідки якої будуть посилюватись з кожним днем.

Порушення всіх водних комунікацій спричинить розмноження інфекцій та бактерій. Сотні тварин, які, на жаль, не змогли врятуватися, будуть також розкладатися в воді, спричиняючи додаткове навантаження на епідеміологічну обстановку в Херсонській області.

Нагадаємо, трагедія на Каховській ГЕС сталася у ніч з 5 на 6 червня. Російські воєнні злочинці здійснили підрив Каховської гідроелектростанції, що за декілька кілометрів від тимчасово окупованого міста Нова Каховка на Херсонщині.