Экологическая катастрофа: какая угроза в воде после подрыва Каховской ГЭС

Затопленная часть Херсона. Фото: Влада и Константин Либеровы

В результате трагедии на Каховской ГЭС, которую взорвали россияне, в Херсонской области затапливает населенные пункты. Пока людей и животных спасают на лодках, в других регионах вода исчезает и под солнцем гниет рыба, создавая новые экологические проблемы.

Какие опасности в результате крушения будут краткосрочными, а с чем придется разбираться долго, эксклюзивно для Новини.LIVE рассказал эколог Александр Соколенко.

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"Кратковременная опасность — сейчас идет выливание всего, что есть на берегу. В частности, выгребных ям из туалетов, свалок, могильников и т.д. Очень много животных утонули, начнут разлагаться и это ухудшает качество воды. Понятно, что пока идет высокая вода, ее не стоит не только употреблять, а мыться ею", — сказал эколог.

Подтопленная часть Херсона. Фото: Влада и Константин Либеровы

Долгосрочной проблемой он назвал то, что сейчас происходит в Днепропетровской области. В сети появляются видео, как погибает рыба, ведь вода отошла от берегов.

"Эта проблема будет везде, потому что из водоемов идет вода, рыба погибает и начинает разлагаться. И это все попадет в воду. Это уже долговременная проблема. Также еще есть проблема с илом, который десятилетиями накапливался на дне Каховского водохранилища. Сейчас он будет постепенно смываться, потому что образуется природное русло реки. Многочисленные проливы будут функционировать и смывать ил. Мы не знаем, какой будет уровень загрязнения, но риск есть, что вода ниже водохранилища будет непригодной для потребления", — подытожил эколог.

Улицы Херсона 7 июня. Фото: Влада и Константин Либеровы

Добавим, что, по словам инфекционистов, подрыв Каховской ГЭС — это настоящая экологическая катастрофа, последствия которой будут усиливаться с каждым днем.

Нарушение всех водных коммуникаций приведет к размножению инфекций и бактерий. Сотни животных, которые, к сожалению, не смогли спастись, будут также разлагаться в воде, вызывая дополнительную нагрузку на эпидемиологическую обстановку в Херсонской области.

Напомним, трагедия на Каховской ГЭС произошла в ночь с 5 на 6 июня. Российские военные преступники совершили подрыв Каховской гидроэлектростанции в нескольких километрах от временно оккупированного города Новая Каховка на Херсонщине.