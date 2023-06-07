Якість води після підриву Каховської ГЕС: яка набезпека є у воді

Нова Каховка після підриву ГЕС. Фото: Facebook Віталій Кубатко

Десятки населених пунктів на Херсонщині підтоплені через трагедію на Каховській ГЕС. Під водою опинилися цілі села та міста, людей продовжують евакуйовувати. Є загроза не лише потонути, а й заразитися водою, яка вважається небезпечною.

Про найбільшу небезпеку в місцях, де йде паводок, ексклюзивно для Новини.LIVE розповів еколог Олександр Соколенко.

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"Зараз взагалі не бажано перебувати біля води, якщо є така можливість. Попри те, що змивається все що можна тією водою, зокрема забруднення, частини будівельних споруд. Найбільшу небезпеку становлять вибухонебезпечні предмети, тому що лівий берег Дніпра, перша лінія оборони, була замінована. А тепер вони пливуть течією і вибухають. Бажано не контактувати з водою в місцях, де йде паводок", — сказав еколог.

Нагадаємо, у ніч з 5 на 6 червня російські воєнні злочинці здійснили підрив Каховської гідроелектростанції, що за декілька кілометрів від тимчасово окупованого міста Нова Каховка на Херсонщині.

Внаслідок підриву без електропостачання в регіоні може залишитися від 100 тисяч людей.

Додамо, що Уряд виділяє 846 млн гривень на забезпечення питною водою мешканців чотирьох регіонів, водопостачання яких здійснювалося з Каховського водосховища. Також влада створила штаб з ліквідації наслідків цього російського злочину.