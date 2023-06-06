Коли відбудеться пік розливу води з Каховського водосховища

Наслідки підриву Каховської ГЕС. Фото: Мост\Telegram

Через підрив дамби Каховської ГЕС відбулося затоплення багатьох населених пунктів Херсонської області. В Укргідроенерго назвали, коли відбуться пік розливу води з водосховища.

Про це повідомляє генеральний директор Укргідроенерго Іван Сирота.

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Подробиці

За словами Сироти, пік розливу води з Каховського водосховища очікується вранці, 7 червня. Однак, через 4-5 днів рівень води почне падати.

"Далі відбудеться стабілізація рівня води. Через 4-5 днів вода начне спадати", — йдеться у повідомленні.

Повідомлення Укргідроенерго. Фото: скріншот

Нагадаємо, що сьогодні, 6 червня, російські воєнні злочинці здійснили підрив Каховської гідроелектростанції, що за декілька кілометрів від тимчасово окупованого міста Нова Каховка Херсонської області.

Додамо, що вода з водосховища почала затоплювати населені пункти в області. У мережі опублікували наслідки страшної катастрофи.

Також, наслідки підриву ГЕС можна побачити і з супутника.