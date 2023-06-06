Когда произойдет пик разлива воды из Каховского водохранилища

Последствия подрыва Каховской ГЭС. Фото: Мост\Telegram

Из-за подрыва дамбы Каховской ГЭС произошло затопление многих населенных пунктов Херсонской области. В Укргидроэнерго назвали, когда произойдет пик разлива воды из водохранилища.

Об этом сообщает генеральный директор Укргидроэнерго Иван Сирота.

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По словам Сироты, пик разлива воды из Каховского водохранилища ожидается утром, 7 июня. Однако через 4-5 дней уровень воды начнет падать.

"Далее произойдет стабилизация уровня воды. Через 4-5 дней вода начнет спадать", — говорится в сообщении.

Сообщение Укргидроэнерго. Фото: скриншот

Напомним, что сегодня, 6 июня, российские военные преступники совершили подрыв Каховской гидроэлектростанции в нескольких километрах от временно оккупированного города Новая Каховка Херсонской области.

Добавим, что вода из водохранилища начала затапливать населённые пункты в области. В сети обнародовали последствия страшной катастрофы.

Также, последствия подрыва ГЭС можно увидеть и со спутника.