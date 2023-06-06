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Як затопило Херсонську область через підрив ГЕС: кадри із супутника

6 червня 2023 21:24
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Як затопило Херсонщину через підрив Каховської ГЕС — кадри із супутника
Наслідки підриву Каховської ГЕС. Фото: Reuters
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Через підрив Каховської ГЕС відбулося руйнування греблі ГЕС та затоплення населених пунктів Херсонщини. З'явилися кадри з супутника з наслідками катастрофи. 

Відповідні кадри опублікували Схеми

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Що видно на кадрах

Нова Каховка

На супутниковому фото можна спотерігати затоплений спортивний стадіон, Літній театр та Палац культури. 

Села Кринки та Корсунка

Території двох населених громад, що знаходяться на південний-захід від Нової Каховки, майже повністю затоплені.

смт. Козацьке

У селищі постражджав один із об'єктів — термінал компанії "Нібулон", він розташований неподалік дамби.

 

Нагадаємо, раніше ми публікували відео та фото з потопу на Херсонщині, що утворився внаслідок підриву Каховської ГЕС. 

Також додамо, що через підрив дамби ворог затопив власну техніку. Президент України Володимир Зеленський заявив, що підрив Каховської ГЕС був навмисним.

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