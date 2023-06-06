Як затопило Херсонщину через підрив Каховської ГЕС — кадри із супутника

Як затопило Херсонську область через підрив ГЕС: кадри із супутника
Через підрив Каховської ГЕС відбулося руйнування греблі ГЕС та затоплення населених пунктів Херсонщини. З'явилися кадри з супутника з наслідками катастрофи.
Відповідні кадри опублікували Схеми.
Що видно на кадрах
Нова Каховка
На супутниковому фото можна спотерігати затоплений спортивний стадіон, Літній театр та Палац культури.
Села Кринки та Корсунка
Території двох населених громад, що знаходяться на південний-захід від Нової Каховки, майже повністю затоплені.
смт. Козацьке
У селищі постражджав один із об'єктів — термінал компанії "Нібулон", він розташований неподалік дамби.
Нагадаємо, раніше ми публікували відео та фото з потопу на Херсонщині, що утворився внаслідок підриву Каховської ГЕС.
Також додамо, що через підрив дамби ворог затопив власну техніку. Президент України Володимир Зеленський заявив, що підрив Каховської ГЕС був навмисним.