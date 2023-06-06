Як затопило Херсонщину через підрив Каховської ГЕС — кадри із супутника

Наслідки підриву Каховської ГЕС. Фото: Reuters

Через підрив Каховської ГЕС відбулося руйнування греблі ГЕС та затоплення населених пунктів Херсонщини. З'явилися кадри з супутника з наслідками катастрофи.

Відповідні кадри опублікували Схеми.

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Що видно на кадрах

Нова Каховка

На супутниковому фото можна спотерігати затоплений спортивний стадіон, Літній театр та Палац культури.

Села Кринки та Корсунка

Території двох населених громад, що знаходяться на південний-захід від Нової Каховки, майже повністю затоплені.

смт. Козацьке

У селищі постражджав один із об'єктів — термінал компанії "Нібулон", він розташований неподалік дамби.

Нагадаємо, раніше ми публікували відео та фото з потопу на Херсонщині, що утворився внаслідок підриву Каховської ГЕС.

Також додамо, що через підрив дамби ворог затопив власну техніку. Президент України Володимир Зеленський заявив, що підрив Каховської ГЕС був навмисним.