Роман Світан розповів про причини знищення Каховської ГЕС: інтерв'ю для Новини.LIVE

Військовий експерт Роман Cвітан в ефірі Новини.LIVE

Полковник ЗСУ в запасі, військовий експерт Роман Світан обговорив у ефірі Новини.LIVE підрив окупантами Каховської ГЕС. Він також висловив свою думку щодо контрнаступу ЗСУ.

В ексклюзивному інтерв'ю для Новини.LIVE Роман Світан розповів про причини знищення Каховської ГЕС та які наслідки це матиме для Криму.

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Нагадаємо, раніше лідерка найбільшого екоруху України Let’s do it Ukraine Юлія Мархель заявила, що моделювання найгіршого випадку руйнування Росією Каховської ГЕС показує — найбільше затоплення відбудеться на лівому березі Дніпра. В такому випадку хвиля висотою 4-5 метрів може вдарити по Антонівському мосту на схід від Херсона уже 6 червня ввечері. Після цього може розпочатися підйом води вгору по річці Інгулець, а через 4-5 днів — підйом води вгору по річці Буг до Миколаєва.

Також раніше завідувач кафедри інфекційних хвороб НМАПО ім. П.Л. Шупика, доктор медичних наук Олександр Дуда повідомив, що підрив Каховської ГЕС — це справжня екологічна катастрофа, наслідки якої будуть посилюватись з кожним днем. Порушення всіх водних комунікацій спричинить розмноження інфекцій та бактерій. Сотні тварин, які, на жаль, не змогли врятуватися, будуть також розкладатися в воді, спричиняючи додаткове навантаження на епідеміологічну обстановку в Херсонській області.