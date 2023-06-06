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Роман Світан розповів про причини знищення Каховської ГЕС: інтерв'ю для Новини.LIVE

6 червня 2023 20:14
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Роман Світан розповів про причини знищення Каховської ГЕС: інтерв'ю для Новини.LIVE
Військовий експерт Роман Cвітан в ефірі Новини.LIVE
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Полковник ЗСУ в запасі, військовий експерт Роман Світан обговорив у ефірі Новини.LIVE підрив окупантами Каховської ГЕС. Він також висловив свою думку щодо контрнаступу ЗСУ.  

В ексклюзивному інтерв'ю для Новини.LIVE Роман Світан розповів про причини знищення Каховської ГЕС та які наслідки це матиме для Криму. 

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Світан також пояснив, чому Залужний кращий за Герасимова та прокоментував інформацію про наступ ЗСУ. 

Нагадаємо, раніше лідерка найбільшого екоруху України Let’s do it Ukraine Юлія Мархель заявила, що моделювання найгіршого випадку руйнування Росією Каховської ГЕС показує — найбільше затоплення відбудеться на лівому березі Дніпра. В такому випадку хвиля висотою 4-5 метрів може вдарити по Антонівському мосту на схід від Херсона уже 6 червня ввечері. Після цього може розпочатися підйом води вгору по річці Інгулець, а через 4-5 днів — підйом води вгору по річці Буг до Миколаєва.

Також раніше завідувач кафедри інфекційних хвороб НМАПО ім. П.Л. Шупика, доктор медичних наук Олександр Дуда повідомив, що підрив Каховської ГЕС — це справжня екологічна катастрофа, наслідки якої будуть посилюватись з кожним днем. Порушення всіх водних комунікацій спричинить розмноження інфекцій та бактерій. Сотні тварин, які, на жаль, не змогли врятуватися, будуть також розкладатися в воді, спричиняючи додаткове навантаження на епідеміологічну обстановку в Херсонській області.

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