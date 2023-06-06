Роман Свитан рассказал о причинах уничтожения Каховской ГЭС: интервью Новини.LIVE

Военный эксперт Роман Cвитан в эфире Новини.LIVE

Полковник ВСУ в запасе, военный эксперт Роман Свитан обсудил в эфире Новини.LIVE подрыв оккупантами Каховской ГЭС. Он также высказал свое мнение по поводу контрнаступления ВСУ.

В эксклюзивном интервью для Новини.LIVE Роман Свитан рассказал о причинах уничтожения Каховской ГЭС и какие последствия это будет иметь для Крыма.

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Напомним, ранее лидер крупнейшего экодвижения Украины Let's do it Ukraine Юлия Мархель заявила, что моделирование худшего случая разрушения Россией Каховской ГЭС показывает — наибольшее затопление произойдет на левом берегу Днепра. В таком случае волна высотой 4-5 метров может ударить по Антоновскому мосту восточнее Херсона уже 6 июня вечером. После этого может начаться подъем воды вверх по реке Ингулец, а через 4-5 дней — подъем воды вверх по реке Буг в Николаев.

Также ранее заведующий кафедрой инфекционных болезней НМАПО им. П.Л. Шупика, доктор медицинских наук Александр Дуда сообщил, что подрыв Каховской ГЭС – это настоящая экологическая катастрофа, последствия которой будут усиливаться с каждым днем. Нарушение всех водных коммуникаций приведет к размножению инфекций и бактерий. Сотни животных, которые, к сожалению, не смогли спастись, будут также разлагаться в воде, вызывая дополнительную нагрузку на эпидемиологическую обстановку в Херсонской области.