Как затопило Херсонщину из-за подрыва Каховской ГЭС — кадры со спутника

Как затопило Херсонскую область из-за подрыва ГЭС: кадры со спутника
Из-за подрыва Каховской ГЭС произошло разрушение плотины и затопление населенных пунктов Херсонщины. Появились кадры со спутника с последствиями крушения.
Соответствующие кадры опубликовали Схемы.
Что видно на кадрах
Новая Каховка
На спутниковом фото можно увидеть затопленный спортивный стадион, Летний театр и Дворец культуры.
Села Крынки и Корсунка
Территории двух населенных общин, находящихся к юго-западу от Новой Каховки, почти полностью затоплены.
пгт. Казацкое
В поселке пострадал один из объектов — терминал компании "Нибулон", расположенный неподалеку от дамбы.
Напомним, ранее мы публиковали видео и фото с потопа в Херсонской области, образовавшегося в результате подрыва Каховской ГЭС.
Также добавим, что из-за подрыва дамбы враг затопил собственную технику. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что подрыв Каховской ГЭС был умышленным.