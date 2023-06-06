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Как затопило Херсонскую область из-за подрыва ГЭС: кадры со спутника

6 июня 2023 21:24
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Как затопило Херсонщину из-за подрыва Каховской ГЭС — кадры со спутника
Последствия взрыва Каховской ГЭС. Фото: Reuters
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Из-за подрыва Каховской ГЭС произошло разрушение плотины и затопление населенных пунктов Херсонщины. Появились кадры со спутника с последствиями крушения.

Соответствующие кадры опубликовали Схемы.

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Что видно на кадрах

Новая Каховка

На спутниковом фото можно увидеть затопленный спортивный стадион, Летний театр и Дворец культуры.

Села Крынки и Корсунка

Территории двух населенных общин, находящихся к юго-западу от Новой Каховки, почти полностью затоплены.

пгт. Казацкое

В поселке пострадал один из объектов — терминал компании "Нибулон", расположенный неподалеку от дамбы.

 

Напомним, ранее мы публиковали видео и фото с потопа в Херсонской области, образовавшегося в результате подрыва Каховской ГЭС.

Также добавим, что из-за подрыва дамбы враг затопил собственную технику. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что подрыв Каховской ГЭС был умышленным.

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