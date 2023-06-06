Как затопило Херсонщину из-за подрыва Каховской ГЭС — кадры со спутника

Последствия взрыва Каховской ГЭС. Фото: Reuters

Из-за подрыва Каховской ГЭС произошло разрушение плотины и затопление населенных пунктов Херсонщины. Появились кадры со спутника с последствиями крушения.

Соответствующие кадры опубликовали Схемы.

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Что видно на кадрах

Новая Каховка

На спутниковом фото можно увидеть затопленный спортивный стадион, Летний театр и Дворец культуры.

Села Крынки и Корсунка

Территории двух населенных общин, находящихся к юго-западу от Новой Каховки, почти полностью затоплены.

пгт. Казацкое

В поселке пострадал один из объектов — терминал компании "Нибулон", расположенный неподалеку от дамбы.

Напомним, ранее мы публиковали видео и фото с потопа в Херсонской области, образовавшегося в результате подрыва Каховской ГЭС.

Также добавим, что из-за подрыва дамбы враг затопил собственную технику. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что подрыв Каховской ГЭС был умышленным.