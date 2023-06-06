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Нова Каховка йде під воду: чи є загиблі і як поводяться окупанти. Ексклюзив з мером міста

6 червня 2023 14:27
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка
Підрив Каховської ГЕС: евакуація з Нової Каховки
Нова Каховка після підриву Каховської ГЕС. Фото: Facebook Віталій Кубатко
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка

Нова Каховка на Херсонщині йде під воду після підриву окупантами Каховської ГЕС. Затоплено вже прибережні вулиці — зруйновано інфраструктуру, будинки, пам'ятки архітектури. Окупанти не проводять евакуацію населення, але зосереджують свою техніку на одній із вулиць. 

Що відбувається в місті після катастрофи, Новини.LIVE ексклюзивно дізналося в мера Нової Каховки Володимира Коваленка. 

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Жителі Нової Каховки: евакуація 

"Реально у місті проживало від 10 до 12 тисяч людей з тих 50 тисяч, які жили до початку війни. Ще 5-6 тисяч людей живуть у селах, які входять до складу громади", — сказав мер. 

Він додав, що зі слів очевидців, окупаційна влада не проводить евакуацію населення. Люди самотужки намагаються вибратися з затоплених територій. Загалом найбільш складні ділянки — це Дніпровський проспект. 

Затоплення міста: руйнування 

За словами мера, вулиці в місті розташовані паралельно берегу Дніпра. Станом на 13:00 вода перейшла на проспект Дніпровський — перша вулиця від річки. 

"За радянських часів були розрахунки, що у разі катастрофи затопить стару частину міста. Зараз над нею і висить загроза затоплення. Тоді було написано, що на десяту годину після аварії буде пік затоплення. От рахуйте коли і що буде, якщо підриви почалися близько другої ночі", — сказав Коваленко. 

Нова Каховка
Підняття води в Новій Каховці. Фото: Facebook Віталій Кубатко 

Він додав, що зараз невідомо, на яку глибину стався підрив і чи є знизу конструкції, які будуть стримувати воду. Якщо керуватися радянськими розрахунками, то через тиждень вода буде спадати. 

"Нині вода зруйнувала інфраструктуру та будинки. Дійшло і до вулиці Леніна ( вул. Історична.  Ред.) парк Слави підтопило — це друга вулиця від Дніпра. У підвали заходить вода, вона прибавляється. Затоплено 12 гектар спортивного комплексу, зоопарк, готель "Динамо", лучне поле, літній кінотеатр на 1000 місць пам'ятник архітектури. Затоплено Палац культури, яхт-клуб затоплений, човнова станція, бази відпочинку", — сказав мер Коваленко. 

Нова Каховка
Затоплена вулиця в Новій Каховці. Фото: Facebook Віталій Кубатко 
Нова Каховка
Нова Каховка після підриву ГЕС. Фото: Facebook Віталій Кубатко 

У населених пунктах біля міста затоплено будинки, гаражі. Поки що невідомо про ситуацію в селі Корсунка — найбільш низькій території громади. 

"Нині інформації щодо загиблих не було", — додав мер. 

Поведінка окупантів 

"Самі позиції окупантів були розташовані вздовж берега — траншеї, окопи. І це все затопило. Вони перейшли вглиб міста. Як розповідала очевидиця, коли вибиралися, то грузили з собою пральні машини. Зараз вся техніка окупантів, зокрема машини, розташована на третій вулиці від Дніпра — Героїв України”, — додав мер. 

Він додав, що окупаційна російська армія не вчиняє жодних дій, аби запобігти катастрофі. Невідомо, для чого вони зосереджують техніку в одному місці.

"Міни будуть вимиватися. Абсолютно така ситуація можлива. З якого боку не візьми, це велика катастрофа. Жахлива ситуація", — підсумував мер. 
 

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