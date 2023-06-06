Подрыв Каховской ГЭС: эвакуация из Новой Каховки

Новая Каховка после подрыва Каховской ГЭС Фото: Facebook Виталий Кубатко

Новая Каховка в Херсонской области идет под воду после подрыва оккупантами Каховской ГЭС. Затоплены уже прибрежные улицы — разрушены инфраструктура, дома, памятники архитектуры. Оккупанты не проводят эвакуацию населения, но сосредотачивают свою технику на одной из улиц.

Что происходит в городе после катастрофы, Новини.LIVE эксклюзивно узнало у мэра Новой Каховки Владимира Коваленко.

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Жители Новой Каховки: эвакуация

"Реально в городе проживало от 10 до 12 тысяч человек из тех 50 тысяч, которые жили до начала войны. Еще 5-6 тысяч человек живут в селах, которые входят в состав громады", — сказал мэр.

Он добавил, что, по словам очевидцев, оккупационные власти не проводят эвакуацию населения. Люди самостоятельно пытаются выбраться из затопленных территорий. В целом, наиболее сложные участки — это Днепровский проспект.

Затопление города: разрушения

По словам мэра, улицы в городе расположены параллельно берегу Днепра. По состоянию на 13:00 вода перешла на проспект Днепровский — первую улицу от реки.

"В советское время были расчеты, что в случае катастрофы затопит старую часть города. Сейчас над ней как раз и висит угроза затопления. Тогда было прописано, что на десятый час после аварии будет пик затопления. Вот считайте, когда и что будет, если взрывы начались около двух ночи", — сказал Коваленко.

Поднятие воды в Новой Каховке. Фото: Facebook Виталий Кубатко

Он добавил, что сейчас неизвестно, на какую глубину произошел подрыв и есть ли снизу конструкции, которые будут сдерживать воду. Если руководствоваться советскими расчетами, то через неделю вода будет спадать.

"Сейчас вода разрушила инфраструктуру и дома. Дошло и до улицы Ленина ( ул. Историческая. — Ред.), парк Славы подтопило — это вторая улица от Днепра. В подвалы заходит вода, она прибавляется. Затоплено 12 гектар спортивного комплекса, зоопарк, гостиница "Динамо", луговое поле, летний кинотеатр на 1000 мест — памятник архитектуры. Затоплен Дворец культуры, яхт-клуб затоплен, лодочная станция, базы отдыха", — сказал мэр Коваленко.

Затопленная улица в Новой Каховке. Фото: Facebook Виталий Кубатко

Новая Каховка после взрыва ГЭС. Фото: Facebook Виталий Кубатко

В населенных пунктах возле города затоплены дома, гаражи. Пока неизвестно о ситуации в селе Корсунка — наиболее низкой территории громады.

"В настоящее время информации о погибших не было", — добавил мэр.

Поведение оккупантов

"Сами позиции оккупантов были расположены вдоль берега — траншеи, окопы. И это все затопило. Они перешли в глубину города. Как рассказывала очевидца, когда выбирались, то грузили с собой стиральные машины. Сейчас вся техника оккупантов, в том числе машины, расположена на третьей улице. от Днепра — Героев Украины", — добавил мэр.

Он добавил, что оккупационная российская армия не предпринимает никаких действий, чтобы предотвратить катастрофу. Неизвестно, зачем они сосредотачивают технику в одном месте.

"Мины будут вымываться. Абсолютно такая ситуация возможна. С какой стороны ни возьми, это большая катастрофа. Ужасная ситуация", — подытожил мэр.