Підтрив Каховської ГЕС: без світла залишаться понад 100 тисяч людей

Каховська ГЕС після підриву. Фото: Скриншот

Внаслідок підриву Каховської гідроелектростанції, яку здійснили російські окупаційні війська, без електропостачання в регіоні може залишитися від 100 тисяч людей.

Чи є альтернатива і які дії будуть першочерговими, в ексклюзивному коментарі для Новини.LIVE розповів член комітету ВР з питань енергетики та житлово-комунальних послуг (ЖКП) Юрій Камельчук.

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Нардеп Юрій Камельчук. Фото: Новини.LIVE

"Свідомості у росіян дуже мало. Ми бачимо, що те що вони планували — завадити українським військам, а вийшло трохи більше. Вони точно не аналізували які будуть наслідки при повному руйнуванні Гідроелектростанції", — сказав Камельчук.

Нардеп нагадав, що вона має протяжність близько 230 км, це близько 19 км км площі.

"Можуть бути підтоплені близько 80 населених пунктів, вже 8 підтоплено, в тому числі Херсон. Але під загрозою зникнення електропостачання та інших проблем знаходяться від 100 до 150 тисяч людей", — додав Камельчук.

За його словами, довгий час не буде альтернативного забезпечення і мікрорайон буде мати проблеми.

"Можна сказати що літо і ставте сонячні батареї. Це не робиться за один день. Йде мова і про присутність води. Відповідні заяви резолюції будуть і в міжнародних організаціях", — підсумував Камельчук.

Нагадаємо, у ніч з 5 на 6 червня російські воєнні злочинці здійснили підрив Каховської гідроелектростанції, що за декілька кілометрів від тимчасово окупованого міста Нова Каховка Херсонщини.

У мережі з’явилося відео зруйнованої росіянами гідроелектростанції.

За словами фахівців, наслідки можуть бути катастрофічними. Йдеться про підтоплення навколишніх сіл і навіть Херсона нижче по Дніпру, проблеми з охолодженням Запорізької АЕС та водопостачанням півдня України.

Президент Володимир Зеленський збирає екстрене засідання Ради нацбезпеки та оборони України, а голова його канцелярії Андрій Єрмак назвав дії росіян екоцидом.