Поддержка Каховской ГЭС: без света останутся более 100 тысяч человек

Каховская ГЭС после взрыва. Фото: Скриншот

В результате подрыва Каховской гидроэлектростанции, которую осуществили российские оккупационные войска, без электроснабжения в регионе может остаться от 100 тысяч человек.

Есть ли альтернатива и какие действия будут первоочередными, в эксклюзивном комментарии для Новини.LIVE рассказал член комитета ВР по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг (ЖКП) Юрий Камельчук.

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Нардеп Юрий Камельчук. Фото: Новини.LIVE

"Сознания у россиян очень мало. Мы видим, что то, что они планировали — помешать украинским войскам, а получилось немного больше. Они точно не анализировали, какие будут последствия при полном разрушении Гидроэлектростанции", — сказал Камельчук.

Нардеп напомнил, что она протяженностью около 230 км, это около 19 км км площади.

"Могут быть подтоплены около 80 населенных пунктов, уже 8 подтоплены, в том числе Херсон. Но под угрозой исчезновения электроснабжения и других проблем находятся от 100 до 150 тысяч человек", — добавил Камельчук.

По его словам, долгое время не будет альтернативного обеспечения и у микрорайона будут проблемы.

"Можно сказать, что лето и ставьте солнечные батареи. Это не делается за один день. Речь идет и о присутствии воды. Соответствующие заявления резолюции будут и в международных организациях", — подытожил Камельчук.

Напомним, в ночь с 5 на 6 июня российские военные преступники совершили подрыв Каховской гидроэлектростанции в нескольких километрах от временно оккупированного города Новая Каховка Херсонщины.

В сети появилось видео разрушенной россиянами гидроэлектростанции.

По словам специалистов, последствия могут быть катастрофическими . Речь идет о подтоплении окрестных сел и даже Херсона ниже по Днепру, проблемах с охлаждением Запорожской АЭС и водоснабжением юга Украины.

Президент Владимир Зеленский собирает экстренное заседание Совета нацбезопасности и обороны Украины, а глава его канцелярии Андрей Ермак назвал действия россиян экоцидом.