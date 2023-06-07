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Угроза из воды: эколог назвал самую большую опасность в подтопленных регионах

7 июня 2023 13:06
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка
Качество воды после подрыва Каховской ГЭС: какая опасность есть в воде
Новая Каховка после взрыва ГЭС. Фото: Facebook Виталий Кубатко
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка

Десятки населенных пунктов в Херсонской области подтоплены из-за трагедии на Каховской ГЭС. Под водой оказались целые села и города, людей продолжают эвакуировать. Есть угроза не только утонуть, но и заразиться водой, которая считается опасной.

О самой большой опасности в местах, где идет паводок, эксклюзивно для Новини.LIVE рассказал эколог Александр Соколенко.

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"Сейчас вообще не желательно находиться у воды, если есть такая возможность. Несмотря на то, что смывается все что можно той водой, в частности загрязнения, части строительных сооружений. Наибольшую опасность представляют взрывоопасные предметы, потому что левый берег Днепра, первая линия обороны, была заминирована. А теперь они плывут течением и взрываются. Желательно не контактировать с водой в местах, где идет паводок", — сказал эколог.

Напомним, в ночь с 5 на 6 июня российские военные преступники совершили подрыв Каховской гидроэлектростанции в нескольких километрах от временно оккупированного города Новая Каховка на Херсонщине.

В результате подрыва без электроснабжения в регионе может остаться от 100 тысяч человек.

Добавим, что Правительство выделяет 846 млн гривен на обеспечение питьевой водой жителей четырех регионов, водоснабжение которых осуществлялось из Каховского водохранилища. Также власти создали штаб по ликвидации последствий этого российского преступления.

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