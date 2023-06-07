Затоплені Олешки на Херсонщині: окупанти не дозволяють людям евакуюватися

Затоплені Олешки на Херсонщині. Фото: Скріншот

Населений пункт Олешки на Херсонщині майже повністю під водою, люди благають про допомогу з дахів власних будинків. Такі кадри зняв український дрон.

Окупанти не допомагають місцевому населенню вижити після затоплення і не дозволяють їм виїхати. Про це Новини.LIVE ексклюзивно розповів Олешківський міський голова Євген Рищук.

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"Є дуже багато інформації, що населення не випускають. Окупанти не дають виїжджати, евакуюватися", — сказав він.

Сама ж окупаційна влада цинічно заявляє, що їм не надходило жодного прохання про допомогу.

Однак український дрон зафіксував, як місцеве населення благає про допомогу. Поблизу міста Олешки люди вилізли на дах свого будинку, аби їх врятували або хоча б дали води.

За інформацією Telegram-каналу "Блискавка", військовим з 406-ї бригади вдалося дроном передати людям в Олешках пляшки з водою.

Нагадаємо, російські воєнні злочинці здійснили підрив Каховської гідроелектростанції, що за декілька кілометрів від тимчасово окупованого міста Нова Каховка Херсонської області.

Очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін розповів, що внаслідок підриву дамби Каховської ГЕС інтенсивність підтоплення зменшується. Однак за його словами, упродовж 20 годин рівень води збільшиться.

Наразі триває евакуація людей. Екологи застерігають бути обережними з водою, адже є небезпека підірватися на міні, отримати зараження або отруїтися.