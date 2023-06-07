Затоплены Олешки на Херсонщине: оккупанты не позволяют людям эвакуироваться

Затопленные Олешки в Херсонской области. Фото: Скриншот

Населенный пункт Олешки на Херсонщине почти полностью под водой, люди умоляют о помощи с крыш собственных домов. Такие кадры снял украинский дрон.

Оккупанты не помогают местному населению выжить после затопления и не позволяют им уехать. Об этом Новини.LIVE эксклюзивно рассказал Олешковский городской голова Евгений Рыщук.

Читайте также:

"Есть очень много информации, что население не выпускают. Оккупанты не дают уезжать, эвакуироваться", — сказал он.

Сама же оккупационная власть цинично заявляет, что им не поступало ни одной просьбы о помощи.

Однако украинский дрон зафиксировал, как местное население умоляет о помощи. Вблизи города Олешки люди вылезли на крышу своего дома, чтобы их спасли или хотя бы дали воды.

По информации Telegram-канала "Молния", военным из 406-й бригады удалось дроном передать людям в Олешках бутылки с водой.

Напомним, российские военные преступники совершили подрыв Каховской гидроэлектростанции в нескольких километрах от временно оккупированного города Новая Каховка Херсонской области.

Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин рассказал, что в результате подрыва дамбы Каховской ГЭС интенсивность подтопления уменьшается. Однако, по его словам, в течение 20 часов уровень воды увеличится.

В настоящее время идет эвакуация людей. Экологи предостерегают быть осторожными с водой, ведь есть опасность подорваться на мине, получить заражение или отравиться.