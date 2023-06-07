Затоплены Олешки на Херсонщине: оккупанты не позволяют людям эвакуироваться

Оккупанты не позволяют людям выехать из затопленных Олешков: мер города
Населенный пункт Олешки на Херсонщине почти полностью под водой, люди умоляют о помощи с крыш собственных домов. Такие кадры снял украинский дрон.
Оккупанты не помогают местному населению выжить после затопления и не позволяют им уехать. Об этом Новини.LIVE эксклюзивно рассказал Олешковский городской голова Евгений Рыщук.
"Есть очень много информации, что население не выпускают. Оккупанты не дают уезжать, эвакуироваться", — сказал он.
Сама же оккупационная власть цинично заявляет, что им не поступало ни одной просьбы о помощи.
Однако украинский дрон зафиксировал, как местное население умоляет о помощи. Вблизи города Олешки люди вылезли на крышу своего дома, чтобы их спасли или хотя бы дали воды.
По информации Telegram-канала "Молния", военным из 406-й бригады удалось дроном передать людям в Олешках бутылки с водой.
Напомним, российские военные преступники совершили подрыв Каховской гидроэлектростанции в нескольких километрах от временно оккупированного города Новая Каховка Херсонской области.
Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин рассказал, что в результате подрыва дамбы Каховской ГЭС интенсивность подтопления уменьшается. Однако, по его словам, в течение 20 часов уровень воды увеличится.
В настоящее время идет эвакуация людей. Экологи предостерегают быть осторожными с водой, ведь есть опасность подорваться на мине, получить заражение или отравиться.