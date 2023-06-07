Каховська ГЕС та ЗАЕС: прогноз, що буде далі

Олег Бондаренко, голова екологічного Комітету ВР. Фото: FB Олег Бондаренко

Чому руйнація Каховської ГЕС така ж сама катастрофа для України, як і вибух на ЧАЕС, та скільки часу знадобиться на її відновлення — в бліц-інтервʼю Новини.LIVE розповів Олег Бондаренко, голова Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики та природокористування.

— Екологи кажуть, що руйнація Каховської ГЕС — справжня катастрофа для України, якою став вибух на ЧАЕС.

— Ми собі навіть не уявляємо, наскільки величезна катастрофа сталася в Україні. Вона всеосяжна, екологічна, економічна, спричинить продовольчу небезпеку. Це катастрофа не лише для України, а й для країн Чорноморського басейну та Європи теж.

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За наслідками я би теж порівнював підрив Каховської ГЕС із вибухом на ЧАЕС. І це не перебільшення.

— Коли зупиниться прилив води?

— Є попередні розрахунки, спрогнозовані ще з осені минулого року. Частково ми були підготовлені і розуміли, що за певних обставин це може відбутися (мається на увазі підрив військами РФ Каховської ГЕС. — Ред.). Декількаметрова хвиля підійде до Херсона і спричинить руйнування.

Наслідки підриву Каховської ГЕС у Херсоні, 7 червня 2023 року. Фото: FB

Висока вода стоятиме від 4 днів до декількох тижнів, а потім почне сходити і почнеться спустошення. Річка Дніпро повернеться до свого природного русла, а всі екосистеми, які створилися за багато років — будуть повністю знищені. Зокрема, Національний дніпровський парк.

Ми вже бачимо часткове знищення селищ та міст, зоопарків, де врятувалися тільки пташки, а решту 300 тварин загинуло. Такі наслідки продовжуються і ми ще до кінця їх не розуміємо. І це ми ще не переходимо до ЗАЕС.

— Є думка, що Путін, підірвавши Каховську ГЕС, може вчинити терорестичні дії і на ЗАЕС.

— Ще від початку вторгнення я прогнозував певні інциденти на ЗАЕС. Але навіть пряме попадання ракети або детонація вибухівки на ЗАЕС не призведе до більшої шкоди, ніж порушення ядерних процесів і контроль над ними. Тобто те, що відбулося на ЧАЕС. Там же не була якась руйнівна сила, як на Фукусімі.

На ЧАЕС сталося порушення правил регламенту та експлуатації, а також деякі експеременти, які привели до порушення її звичайної роботи. В результаті це призвело до вибуху одного із реакторів.

Російські війська окупували ЗАЕС із початку вторгнення до України — 24 лютого 2022 року. Фото: росЗМІ

В мене є побоювання, що саме це може відбутися й на ЗАЕС. РФ безглуздо належить до захопленого обʼєкта, таке тільки терористи у фільмах роблять. Може, росіяни і не намагаються до чогось призвести, але те, що вони роблять — це порушення всіх можливих норм та правил. А це у свою чергу може призвести до аварії неймовірно великої сили.

Я аналізував, куди ж у випадку вибуху, піде ядерна хмара. Вона піде не на Київ, Харків, чи західну Україну, а на Кубань, Краснодар, Північний Кавказ. Тобто росіяни самі наражають себе на величезну небезпеку. Хоча, звичайно, нам їх нітрохи не шкода.

Моделювання поширення радіації у випадку аварії на ЗАЕС. Фото: Укргідрометеоцентр

Руйнація Каховської ГЕС не призведе до вибухів на ЗАЕС, адже ставки для її охолодження відокремлені від Каховського водосховища окремою дамбою. Але коли вода дійде до нульового рівня, підтримувати відповідні регламенти не буде можливості. А зараз літо, починається випаровування води і через певний період часу рівень води може суттєво понизитись. Якщо росіяни свідомо не підірвуть ще й ту дамбу.

— На думку експертів, через підрив Каховської ГЕС Крим найближчим часом опиниться без прісної води.

— Так, прісної води у Криму буде менше. До того ж при підриві у воду вилилося до 600 тонн машинного масла, що знаходилося у приміщеннях дамби. Все це затоплюватиме всі водні ресурси і це ще одна величезна екологічна шкода, яка й вплине на Крим.

— Російська пропаганда переконує світ, що це Україна підірвала дамбу в рамках великого контрнаступу. Що про це говорять в ЄС, наприклад.

— Європейські партнери чітко розуміють: це свідома дія Росії та їхня диверсія, яка сталася через нашу втрату ЗАЕС та Каховської ГЕС. Саме російські війська окупували та контролюють ці обʼєкти.

Це був саме внутрішній вибух, а не зовнішній, про що свідчать наслідки руйнація. Дамби немає, відновити її неможливо. На це знадобиться десятки років.