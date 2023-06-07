Каховская ГЭС и ЗАЭС: прогноз, что будет дальше

Олег Бондаренко, глава экологического Комитета ВР. Фото: FB Олег Бондаренко

Почему разрушение Каховской ГЭС такая же катастрофа для Украины, как и взрыв на ЧАЭС, и сколько времени понадобится на ее восстановление — в блиц-интервью Новини.LIVE рассказал Олег Бондаренко, председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам экологической политики и природопользования.

— Экологи говорят, что разрушение Каховской ГЭС является настоящей катастрофой для Украины, которой стал взрыв на ЧАЭС.

— Мы даже не представляем, насколько огромная катастрофа произошла в Украине. Она всеобъемлющая, экологическая, экономичная, приведет к продовольственной опасности. Это катастрофа не только для Украины, но и для стран Черноморского бассейна и Европы.

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По результатам я тоже сравнивал бы подрыв Каховской ГЭС со взрывом на ЧАЭС. И это не преувеличение.

– Когда остановится прилив воды?

— Есть предварительные расчеты, спрогнозированные с осени прошлого года. Частично мы были подготовлены и понимали, что при определенных обстоятельствах это может произойти (имеется в виду подрыв войсками РФ Каховской ГЭС. — Ред.). Несколькометровая волна подойдет к Херсону и повлечет за собой разрушение.

Последствия взрыва Каховской ГЭС в Херсоне, 7 июня 2023 года. Фото: FB

Высокая вода будет стоять от 4 дней до нескольких недель, а затем начнет сходить и начнется опустошение. Река Днепр вернется в свое естественное русло, а все создавшиеся за многие годы экосистемы будут полностью уничтожены. В частности, Национальный днепровский парк.

Мы уже видим частичное уничтожение поселков и городов, зоопарков, где спаслись только птицы, а остальные 300 животных погибли. Такие последствия продолжаются, и мы еще до конца их не понимаем. И это мы еще не переходим к ЗАЭС.

— Есть мнение, что Путин, взорвав Каховскую ГЭС, может совершить теракт и на ЗАЭС.

— Еще с начала вторжения я прогнозировал инциденты на ЗАЭС. Но даже прямое попадание ракеты или детонация взрывчатки на ЗАЭС не приведет к большему вреду, чем нарушение ядерных процессов и контроль над ними. То есть то, что произошло на ЧАЭС. Там же не была какая-то разрушительная сила, как на Фукусиме.

На ЧАЭС произошло нарушение правил регламента и эксплуатации, а также некоторые эксперименты, которые привели к нарушению ее обычной работы. В результате это привело к взрыву одного из реакторов.

Российские войска оккупировали ЗАЭС с начала вторжения в Украину — 24 февраля 2022 года. Фото: росСМИ

У меня опасения, что именно это может произойти и на ЗАЭС. РФ безответственно относится к захваченному объекту, такое только террористы в фильмах делают. Может, россияне и не пытаются к чему-то привести, но то, что они делают, это нарушение всех возможных норм и правил. А это, в свою очередь, может привести к аварии невероятной большой силы.

Я анализировал, куда же в случае взрыва пойдет ядерное облако. Она пойдет не на Киев, Харьков или западную Украину, а на Кубань, Краснодар, Северный Кавказ. То есть россияне сами подвергают себя огромной опасности. Хотя, конечно, нам их ни чуть не жалко.

Моделирование распространения радиации при аварии на ЗАЭС. Фото: Укргидрометеоцентр

Разрушение Каховской ГЭС не приведет к взрывам на ЗАЭС, ведь ставки для ее охлаждения отделены от Каховского водохранилища отдельной дамбой. Но когда вода дойдет до нулевого уровня, поддерживать соответствующие регламенты не будет возможности. А сейчас лето, начинается испарение воды и через определенный период времени ее уровень может существенно снизиться. Если россияне сознательно не подорвут еще и ту дамбу.

— По мнению экспертов, из-за подрыва Каховской ГЭС Крым в ближайшее время окажется без пресной воды.

— Да, пресной воды в Крыму будет меньше. К тому же при подрыве в воду вылилось до 600 тонн машинного масла, находившегося в помещениях дамбы. Все это будет затапливать все водные ресурсы и это еще один огромный экологический ущерб, который и повлияет на Крым.

— Российская пропаганда убеждает мир, что Украина подорвала дамбу в рамках большого контрнаступления. Что об этом говорят в ЕС, например.

— Европейские партнеры четко понимают: это сознательное действие России и их диверсия, которая произошла из-за нашей потери ЗАЭС и Каховской ГЭС. Именно российские войска оккупировали и контролируют данные объекты.

Это был именно внутренний взрыв, а не внешний, о чем свидетельствуют последствия разрушения. Дамбы нет, восстановить ее невозможно. На это уйдет десятки лет.