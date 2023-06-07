В результате подтопления в оккупированных Олешках есть погибшие, — мэр
Появилась информация о первых погибших в оккупированном городе Олешки на Херсонщине. Город оказался под водой в результате подрыва россиянами Каховской гидроэлектростанции.
Об этом сообщил городской голова Олешек Евгений Рыщук в эфире телеканала "Эспрессо".
Что известно
"Уже есть информация о первых погибших. Именно в Олешках. Мне пришла подтвержденная информация", — сказал Рыщук.
Мэр отметил, что пока не знает, сколько людей погибло.
Напомним, российские оккупанты ночью 6 июня совершили подрыв Каховской гидроэлектростанции в нескольких километрах от временно оккупированного города Новая Каховка Херсонской области.
В настоящее время идет эвакуация людей из населенных пунктов в Херсонской области, которые оказались в зоне подтопления. Экологи предостерегают быть осторожными с водой, ведь есть опасность подорваться на мине, получить заражение или отравиться.
Также сообщалось, что населенный пункт Олешки в Херсонской области почти полностью ушел под воду после подрыва россиянами Каховской ГЭС. В сети появляется информация, что в оккупированном городе по улицам плавают трупы. Однако городской голова Олешек опроверг эту информацию.
Кроме того, городской голова сообщил, что оккупационные власти не разрешают людям выезжать и покидать затопленный город.