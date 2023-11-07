У МВС розповіли, в якому стані син загиблого помічника Залужного

Бойові гранати, які подарували Частякову. Фото: NV

Син заступника Валерія Залужного майора Геннадія Частякова, який загинув внаслідок вибуху гранати, перебуває у важкому стані. Окрім того, зазнала незначних травм і його дочка.

Про це повідомила речниця Міністерства внутрішніх справ Мар’яна Рева в ефірі телемарафону.

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В якому стані син Частякова

Як відомо, наразі син загиблого Геннадія Частякова перебуває під наглядом лікарів. Окрім того, незначні травми отримала і його дочка, однак характер пошкоджень не уточнюється.

Також речниця розповіла, що наразі розслідування проводять за фактом необережного поводження з боєприпасами, однак можливо, що цю справу зможуть перекваліфікувати, якщо з’являться нові докази

Нагадаємо, ввечері 6 листопада внаслідок підриву гранати загинув 39-річний військовослужбовець Геннадій Частяков, який був помічником Валерія Залужного, а його 13-річного сина тяжко травмовано. Нині хлопець перебуває під наглядом лікарів. Нацполіція розпочала кримінальне провадження за фактом загибелі людини та незаконного поводження з боєприпасами.

Незадовго після цього ЗМІ опублікували фото з місця загибелі Частякова.

Згодом Валерій Залужний відреагував на загибель свого товариша та сказав, що це непоправна втрата для нього особисто.