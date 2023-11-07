Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Події arrow У МВС розповіли, в якому стані син загиблого помічника Залужного arrow

У МВС розповіли, в якому стані син загиблого помічника Залужного

7 листопада 2023 13:19
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
У МВС розповіли, в якому стані син загиблого помічника Залужного
Бойові гранати, які подарували Частякову. Фото: NV
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Син заступника Валерія Залужного майора Геннадія Частякова, який загинув внаслідок вибуху гранати, перебуває у важкому стані. Окрім того, зазнала незначних травм і його дочка.

Про це повідомила речниця Міністерства внутрішніх справ Мар’яна Рева в ефірі телемарафону.

Читайте також:

В якому стані син Частякова

Як відомо, наразі син загиблого Геннадія Частякова перебуває під наглядом лікарів. Окрім того, незначні травми отримала і його дочка, однак характер пошкоджень не уточнюється.  

Також речниця розповіла, що наразі розслідування проводять за фактом необережного поводження з боєприпасами, однак можливо, що цю справу зможуть перекваліфікувати, якщо з’являться нові докази

Нагадаємо, ввечері 6 листопада внаслідок підриву гранати загинув 39-річний військовослужбовець Геннадій Частяков, який був помічником Валерія Залужного, а його 13-річного сина тяжко травмовано. Нині хлопець перебуває під наглядом лікарів. Нацполіція розпочала кримінальне провадження за фактом загибелі людини та незаконного поводження з боєприпасами.

Незадовго після цього ЗМІ опублікували фото з місця загибелі Частякова

Згодом Валерій Залужний відреагував на загибель свого товариша та сказав, що це непоправна втрата для нього особисто.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:31 В Україні закриють 53 заправки — відому мережу АЗС позбавили ліцензій

10:14 В Україні збільшили штрафи для чоловіків, які ще не були у військкоматі

Новина з відео

04:17 "Ми у космосі не самі" — вчені почули дуже дивні звуки планет

17:52 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 листопада: повний список

15:10 Потужні вибухи у Севастополі — стали відомі деталі атаки

Шуляк назвала космічні суми, необхідні для відбудови Маріуполя, Бахмута, Ірпеня - 80x80

Шуляк назвала космічні суми, необхідні для відбудови Маріуполя, Бахмута, Ірпеня

17:00 Війська окупантів готові застосувати РЕБ "Биліна" — що це їм дає

06:00 Мобілізація в Україні з 1 листопада: кого заберуть до ЗСУ у першу чергу

10:18 Луческу йде з "Динамо" — з'явився ще один претендент на пост тренера команди

09:51 Українці можуть отримати 6,6 тис. грн від французької організації — хто має право

Новина з фото

04:29Вибухи у Львівській області продовжуються — ППО добиває "шахеди"

Актуальне по темі