В МВС розповіли нові подробиці про загибель помічника Залужного

Помічник Залужного Геннадій Частяков. Фото: Instagram/gennadiichastiakov

Чоловік, який подарував гранати помічнику Валерія Залужного зізнався, що попередив Геннадія Частякова в тому, що гранати бойові. Ймовірно, він не повірив в справність боєприпасів, що призвело до загибелі.

Про це розповіла речниця Міністерства внутрішніх справ України Мар’яна Рева в ефірі Радіо Свобода.

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"Особа, яка ймовірно подарувала ці подарунки, зізналась. Він попередив, що гранати бойові. Ймовірно, не повірив загиблий в цю інформацію", — заявила Мар'яна Рева.

Водночас прізвище військового вона не розголошує, у нього в кабінеті вже провели обшуки і надалі в процесуальному порядку буде визначений статус цієї людини.

"Під час першочергових слідчих дій встановлено, що це дійсно було необережне поводження з боєприпасом, і всі зібрані докази, свідчення вказують на те, що це був нещасний випадок. Наразі триває досудове розслідування, проводиться надалі опитування осіб, збирається уся необхідна доказова база. Вилучені боєприпаси", — додала речниця МВС.

Нагадаємо, ввечері 6 листопада внаслідок підриву гранати загинув 39-річний військовослужбовець Геннадій Частяков, який був помічником Валерія Залужного, а його 13-річного сина тяжко травмовано. Нині хлопець перебуває під наглядом лікарів. Нацполіція розпочала кримінальне провадження за фактом загибелі людини та незаконного поводження з боєприпасами.

Незадовго після цього ЗМІ опублікували фото з місця загибелі Частякова.

Згодом Валерій Залужний відреагував на загибель свого товариша та сказав, що це непоправна втрата для нього особисто.