Внаслідок підриву гранати важко травмований син помічника Залужного

Граната. Ілюстративне фото: УНІАН

Внаслідок підриву гранати у Києві, сьогодні, загинув військовослужбовець Геннадій Частяков. Крім того, важко травмований його 13-річний син.

Про це повідомляє Національна поліція України.

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Внаслідок підриву гранати травмований син Частякова

Трагедія трапилася у житловому комплексі в с. Чайки на Київщині. За інформацією правоохоронців, внаслідок підриву гранати загинув 39-річний військовослужбовець. Його 13-річного сина важко травмовано. Наразі хлопець перебуває під наглядом лікарів.

Нацполіція розпочала кримінальне провадження за фактом загибелі людини та незаконного поводження з боєприпасами.

Повідомлення Нацполіції. Фото: скриншот допису Національної поліції України

Нагадаємо, Валерій Залужний у своєму повідомленні зазначив, що загиблий — це майор Геннадій Частяков. Він був військовим та працював помічником головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Наразі відомо, що майору було 39 років. Залужний додав, що Частяков був не лише помічником у командуванні ЗСУ, а й близьким другом. ЗМІ опублікували фото з місця загибелі помічника Залужного. На фото виразно видно кілька гранат, які лежать поряд із пакетами.