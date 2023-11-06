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ЗМІ опублікували фото з місця загибелі помічника Залужного

6 листопада 2023 21:00
оновлено: 21:16
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
ЗМІ опублікували фото з місця загибелі помічника Залужного
Місце загибелі помічника Валерія Залужного. Фото: "Українська правда"
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Увечері, 6 листопада, у селі Чайки Київської області на гранаті підірвався помічник Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного . ЗМІ опублікували фото із місця трагедії.

Про це повідомляє " Українська правда ".

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Що відомо про смерть помічника Залужного

Дружина головнокомандувача Геннадія Частякова, який пішов з життя, розповідає, що її чоловік став жертвою вибуху гранати, захованої в подарунковому пакеті, який він приніс з собою додому.

Згідно з інформацією, отриманою від джерела в Українській Правді та твердженням його дружини, Геннадій Частяков приніс додому подарунковий набір із пляшкою алкоголю та набором чарок, оформлених під виглядом гранат.

У момент, коли він відкрив пакет, стався вибух. Частяков, який загинув внаслідок інциденту, обіймав посаду помічника головнокомандувача Валерія Залужного.

Що показано на фото

На фото виразно видно кілька гранат, які лежать поряд із пакетами.

Смерть помічника Залужного
Місце загибелі помічника Валерія Залужного. Фото: "Українська правда"
Смерть помічника Залужного
Місце загибелі помічника Валерія Залужного. Фото: "РБК-Україна"

 

Смерть помічника Залужного
Місце загибелі помічника Валерія Залужного. Фото: соцмережі
Смерть помічника Залужного
Місце загибелі помічника Валерія Залужного. Фото: "Українська правда"

Нагадаємо, що Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний відреагував на смерть свого помічника Геннадія Частякова . Він назвав його другом та висловив слова підтримки сім'ї військовослужбовця.

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