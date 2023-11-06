СМИ опубликовали фото с места гибели помощника Залужного

Место гибели помощника Валерия Залужного. Фото: "Украинская правда"

Вечером, 6 ноября в селе Чайки Киевской области на гранате подорвался помощник Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. СМИ опубликовали фото с места трагедии.

Об этом сообщает "Украинская правда".

Читайте также:

Что известно о смерти помощника Залужного

Супруга ушедшего из жизни ассистента главнокомандующего, Геннадия Частякова, рассказывает, что ее муж стал жертвой взрыва гранаты, спрятанной в подарочном пакете, который он принес с собой домой.

Согласно информации, полученной от источника в Украинской Правде и утверждениям его жены, Геннадий Частяков принес домой подарочный набор с бутылкой алкоголя и набором рюмок, оформленных под видом гранат.

В момент, когда он открыл пакет, произошел взрыв. Частяков, погибший в результате инцидента, занимал должность помощника главнокомандующего Валерия Залужного.

Что показано на фото

На фото отчетливо видно несколько гранат, которіе лежат рядом с пакетами.

Место гибели помощника Валерия Залужного. Фото: "Украинская правда"

Место гибели помощника Валерия Залужного. Фото: "РБК-Украина"

Место гибели помощника Валерия Залужного. Фото: соцсети

Место гибели помощника Валерия Залужного. Фото: "Украинская правда"

Напомним, что Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный отреагировал на смерть своего помощника Геннадия Частякова. Он назвал его другом и выразил слова поддержки семье военнослужащего.