СМИ опубликовали фото с места гибели помощника Залужного
Вечером, 6 ноября в селе Чайки Киевской области на гранате подорвался помощник Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. СМИ опубликовали фото с места трагедии.
Об этом сообщает "Украинская правда".
Что известно о смерти помощника Залужного
Супруга ушедшего из жизни ассистента главнокомандующего, Геннадия Частякова, рассказывает, что ее муж стал жертвой взрыва гранаты, спрятанной в подарочном пакете, который он принес с собой домой.
Согласно информации, полученной от источника в Украинской Правде и утверждениям его жены, Геннадий Частяков принес домой подарочный набор с бутылкой алкоголя и набором рюмок, оформленных под видом гранат.
В момент, когда он открыл пакет, произошел взрыв. Частяков, погибший в результате инцидента, занимал должность помощника главнокомандующего Валерия Залужного.
Что показано на фото
На фото отчетливо видно несколько гранат, которіе лежат рядом с пакетами.
Напомним, что Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный отреагировал на смерть своего помощника Геннадия Частякова. Он назвал его другом и выразил слова поддержки семье военнослужащего.
Читайте Новини.LIVE!