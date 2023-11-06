Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Происшествия arrow Под Киевом от взрыва гранаты погиб помощник Залужного arrow

Под Киевом от взрыва гранаты погиб помощник Залужного

6 ноября 2023 20:22
обновлено: 20:35
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Под Киевом от взрыва гранаты погиб помощник Залужного
Военній держит в руках гранату. Фото: poltava.to
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В селе Чайки Киевской области погиб помощник Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Причиной смерти стало неосторожное обращение с гранатой.

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на свои источники и спикер МВД Марьяна Рева.

Читайте также:

Гибель помощника Залужного под Киевом

Источник сообщает, что в населенном пункте Чайки в результате небрежного обращения с военными снарядами произошла трагедия: 39-летний военнослужащий скончался в своем доме, его 13-летний сын получил серьезные травмы и был экстренно госпитализирован.

На месте трагического происшествия работают сотрудники полиции. Событие зарегистрировано в Едином реестре досудебных расследований в связи со смертью человека, а также в контексте статьи 263 украинского законодательства, касающейся нелегального обращения с оружием, боеприпасами или взрывчатками. 

Во время происшествия в доме также присутствовали жена и дочь погибшего военного, которые, согласно предварительной информации, не пострадали.

Кто погиб в селе Чайки Киевской области

Из сообщений источников Украинской правды (УП) стало известно, что погибший, Геннадий Частяков, был ассистентом у главнокомандующего Валерия Залужного.

В ходе обыска жилища, полиция, по информации от представителя УП, обнаружила дополнительно пять неиспользованных гранат.

В свою очередь, "Эспрессо" сообщает со ссылкой на свои источники, что мужчина вернулся домой с подарками на празднование дня рождения. В процессе распаковки одного из них произошло взрывное происшествие. Предполагается, что это могла быть коробка, внутри которой находилась бутылка и набор рюмок.

Напомним, что 3 ноября в прифронтовом селе в Запорожской области российская ракета попала по скоплению военных 128 отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады. Их выстроили для торжеств ко Дню ракетных войск и артиллерии, среди пострадавших гражданские и военные.

 

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:31 В Украине закроют 53 заправки — известную сеть АЗС лишили лицензий

10:14 В Украине увеличили штрафы для мужчин, которые еще не были в военкомате

Новость с видео

04:17 "Мы в космосе не одни" — ученые услышали очень странные звуки планет

17:52 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 ноября: полный список

15:10 Мощные взрывы в Севастополе — стали известны детали атаки

Шуляк назвала космические суммы, необходимые для восстановления Мариуполя, Бахмута, Ирпеня - 80x80

Шуляк назвала космические суммы, необходимые для восстановления Мариуполя, Бахмута, Ирпеня

17:00 Войска оккупантов готовы применить РЭБ "Былина" — что это им дает

06:00 Мобилизация в Украине с 1 ноября: кого заберут в ВСУ в первую очередь

10:18 Луческу уходит из "Динамо" — появился еще один претендент на пост тренера команды

09:51 Украинцы могут получить 6,6 тыс. грн от французской организации — кто имеет право

Новость с фото

04:29Взрывы во Львовской области продолжаются — ПВО добивает "шахеды"

Актуальное по теме