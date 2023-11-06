Под Киевом от взрыва гранаты погиб помощник Залужного

Военній держит в руках гранату. Фото: poltava.to

В селе Чайки Киевской области погиб помощник Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Причиной смерти стало неосторожное обращение с гранатой.

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на свои источники и спикер МВД Марьяна Рева.

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Источник сообщает, что в населенном пункте Чайки в результате небрежного обращения с военными снарядами произошла трагедия: 39-летний военнослужащий скончался в своем доме, его 13-летний сын получил серьезные травмы и был экстренно госпитализирован.

На месте трагического происшествия работают сотрудники полиции. Событие зарегистрировано в Едином реестре досудебных расследований в связи со смертью человека, а также в контексте статьи 263 украинского законодательства, касающейся нелегального обращения с оружием, боеприпасами или взрывчатками.

Во время происшествия в доме также присутствовали жена и дочь погибшего военного, которые, согласно предварительной информации, не пострадали.

Кто погиб в селе Чайки Киевской области

Из сообщений источников Украинской правды (УП) стало известно, что погибший, Геннадий Частяков, был ассистентом у главнокомандующего Валерия Залужного.

В ходе обыска жилища, полиция, по информации от представителя УП, обнаружила дополнительно пять неиспользованных гранат.

В свою очередь, "Эспрессо" сообщает со ссылкой на свои источники, что мужчина вернулся домой с подарками на празднование дня рождения. В процессе распаковки одного из них произошло взрывное происшествие. Предполагается, что это могла быть коробка, внутри которой находилась бутылка и набор рюмок.

Напомним, что 3 ноября в прифронтовом селе в Запорожской области российская ракета попала по скоплению военных 128 отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады. Их выстроили для торжеств ко Дню ракетных войск и артиллерии, среди пострадавших гражданские и военные.