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Під Києвом від вибуху гранати загинув помічник Залужного

6 листопада 2023 20:22
оновлено: 20:35
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Під Києвом від вибуху гранати загинув помічник Залужного
Військовий тримає у руках гранату. Фото: poltava.to
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

У селі Чайки Київської області загинув помічник Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Причиною смерті стало необережне поводження з гранатою.

Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на свої джерела та речник МВС Мар'яна Рева. 

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Джерело повідомляє, що в населеному пункті Чайки внаслідок недбалого поводження з військовими снарядами сталася трагедія: 39-річний військовослужбовець помер у своєму будинку, його 13-річний син отримав серйозні травми та був екстрено госпіталізований.

На місці трагічної події працюють працівники поліції. Подія зареєстрована в Єдиному реєстрі досудових розслідувань у зв'язку зі смертю людини, а також у контексті статті 263 українського законодавства щодо нелегального поводження зі зброєю, боєприпасами чи вибухівками.

Під час пригоди в будинку також були присутні дружина та дочка загиблого військового, які, за попередньою інформацією, не постраждали.

Хто загинув у селі Чайки Київської області

З повідомлень джерел Української правди (УП) стало відомо, що загиблий Геннадій Частяков був асистентом у головнокомандувача Валерія Залужного.

Під час обшуку житла, поліція, за інформацією представника УП, виявила додатково п'ять невикористаних гранат.

Своєю чергою, "Еспресо" повідомляє з посиланням на свої джерела, що чоловік повернувся додому з подарунками на святкування дня народження. У процесі розпакування одного з них сталася вибухова подія. Передбачається, що це могла бути коробка, всередині якої була пляшка і набір чарок.

Нагадаємо, що 3 листопада у прифронтовому селі в Запорізькій області російська ракета потрапила за скупченням військових 128 окремої гірничо-штурмової Закарпатської бригади. Їх вибудували для урочистостей до Дня ракетних військ та артилерії, серед постраждалих цивільні та військові.

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