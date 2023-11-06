В результате подрыва гранаты тяжело травмирован сын помощника Залужного

Граната. Иллюстративное фото: УНИАН

В результате подрыва гранаты в Киеве, сегодня, погиб военнослужащий Геннадий Частяков. Кроме того, тяжело травмирован его 13-летний сын.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины.

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В результате подрыва гранаты травмирован сын Частякова

Трагедия произошла в жилом комплексе в с. Чайки в Киевской области. По информации правоохранителей, в результате подрыва гранаты погиб 39-летний военнослужащий. Его 13-летний сын тяжело травмирован. В настоящее время парень находится под наблюдением врачей.

Нацполиция начала уголовное производство по факту гибели человека и незаконному обращению с боеприпасами.

Сообщения Нацполиции. Фото: скриншот сообщения Национальной полиции Украины

Напомним, Валерий Залужный в своем сообщении отметил, что погибший — это майор Геннадий Частяков. Он был военным и работал помощником главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Пока известно, что майору было 39 лет. Залужный добавил, что Частяков был не только помощником в командовании ВСУ, но и его близким другом. СМИ опубликовали фото с места гибели помощника Залужного. На фото видно несколько гранат, лежащих рядом с пакетами.