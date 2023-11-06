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Що відомо про Геннадія Частякова, який загинув внаслідок вибуху гранати

6 листопада 2023 21:10
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Що відомо про Геннадія Частякова, який загинув внаслідок вибуху гранати
Граната. Ілюстративне фото: google.com
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

У результаті необережного поводження з гранатою у селі Чайки на Київщині загинув чоловік. Стало відомо, що це військовослужбовець Геннадій Частяков.

Про це повідомляє Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

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Що відомо про Геннадія Частякова

Валерій Залужний у своєму повідомленні зазначив, що загиблий  — це майор Геннадій Частяков. Він був військовим та працював помічником головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Наразі відомо, що майору було 39 років. Залужний додав, що Частяков був не лише помічником у командуванні ЗСУ, а й близьким другом.

У Геннадія Частякова залишилася дружина та четверо дітей. Під час вибуху гранати серйозних поранень також зазнав і його 13-річний син.

Нагадаємо, ЗМІ опублікували фото з місця загибелі помічника Залужного.

За повідомленням речника МЗС Мар'яни Рева, Геннадій Частяков загинув сьогодні у селі Чайки Київської області, через необережне поводження з гранатою. Серйозних поранень також зазнав і його 13-річний син. Водночас телеканал "Еспресо" повідомляє з посиланням на свої джерела, що військовик повертався додому з подарунками на святкування дня народження. У процесі розпакування одного з них стався вибух. Передбачається, що це могла бути коробка, всередині якої була пляшка алкоголю та набір чарок. 

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