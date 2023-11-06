Що відомо про Геннадія Частякова, який загинув внаслідок вибуху гранати
У результаті необережного поводження з гранатою у селі Чайки на Київщині загинув чоловік. Стало відомо, що це військовослужбовець Геннадій Частяков.
Про це повідомляє Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.
Що відомо про Геннадія Частякова
Валерій Залужний у своєму повідомленні зазначив, що загиблий — це майор Геннадій Частяков. Він був військовим та працював помічником головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Наразі відомо, що майору було 39 років. Залужний додав, що Частяков був не лише помічником у командуванні ЗСУ, а й близьким другом.
У Геннадія Частякова залишилася дружина та четверо дітей. Під час вибуху гранати серйозних поранень також зазнав і його 13-річний син.
Нагадаємо, ЗМІ опублікували фото з місця загибелі помічника Залужного.
За повідомленням речника МЗС Мар'яни Рева, Геннадій Частяков загинув сьогодні у селі Чайки Київської області, через необережне поводження з гранатою. Серйозних поранень також зазнав і його 13-річний син. Водночас телеканал "Еспресо" повідомляє з посиланням на свої джерела, що військовик повертався додому з подарунками на святкування дня народження. У процесі розпакування одного з них стався вибух. Передбачається, що це могла бути коробка, всередині якої була пляшка алкоголю та набір чарок.
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