Что известно о Геннадии Частякове, погибшем в результате взрыва гранаты
В результате неосторожного обращения с гранатой в селе Чайки в Киевской области погиб мужчина. Стало известно, что это военнослужащий Геннадий Частяков.
Об этом сообщает Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.
Что известно о Геннадии Частякове
Валерий Залужный в своем сообщении отметил, что погибший — это майор Геннадий Частяков. Он был военным и работал помощником главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Пока известно, что майору было 39 лет. Залужный добавил, что Частяков был не только помощником в командовании ВСУ, но и близким для него другом.
У Геннадия Частякова осталась жена и четверо детей. При взрыве гранаты серьезных ранений также получил и его 13-летний сын.
Напомним, СМИ опубликовали фото с места гибели помощника Залужного.
По сообщению спикера МИД Марьяны Рева, Геннадий Частяков погиб сегодня в селе Чайки Киевской области, из-за неосторожного обращения с гранатой. Серьезные ранения также получил и его 13-летний сын. В то же время телеканал "Эспрессо" сообщает со ссылкой на свои источники, что военный возвращался домой с подарками на празднование дня рождения. В процессе распаковки одного из них произошел взрыв. Предполагается, что это могла быть коробка, внутри которой находилась бутылка алкоголя и набор рюмок.
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