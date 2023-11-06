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Что известно о Геннадии Частякове, погибшем в результате взрыва гранаты

6 ноября 2023 21:10
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Что известно о Геннадии Частякове, погибшем в результате взрыва гранаты
Граната. Иллюстративное фото: google.com
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

В результате неосторожного обращения с гранатой в селе Чайки в Киевской области погиб мужчина. Стало известно, что это военнослужащий Геннадий Частяков.

Об этом сообщает Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

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Что известно о Геннадии Частякове

Валерий Залужный в своем сообщении отметил, что погибший — это майор Геннадий Частяков. Он был военным и работал помощником главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Пока известно, что майору было 39 лет. Залужный добавил, что Частяков был не только помощником в командовании ВСУ, но и близким для него другом.

У Геннадия Частякова осталась жена и четверо детей. При взрыве гранаты серьезных ранений также получил и его 13-летний сын.

Напомним, СМИ опубликовали фото с места гибели помощника Залужного.

По сообщению спикера МИД Марьяны Рева, Геннадий Частяков погиб сегодня в селе Чайки Киевской области, из-за неосторожного обращения с гранатой. Серьезные ранения также получил и его 13-летний сын. В то же время телеканал "Эспрессо" сообщает со ссылкой на свои источники, что военный возвращался домой с подарками на празднование дня рождения. В процессе распаковки одного из них произошел взрыв. Предполагается, что это могла быть коробка, внутри которой находилась бутылка алкоголя и набор рюмок.

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