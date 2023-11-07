В МВД рассказали новые подробности о гибели помощника Залужного

Помощник Залужного Геннадий Частяков. Фото: Instagram/gennadiichastiakov

Мужчина, подаривший гранаты помощнику Валерия Залужного, признался, что предупредил Геннадия Частякова в том, что гранаты боевые. По всей вероятности, он не поверил в исправность боеприпасов, что привело к гибели.

Об этом рассказала представитель Министерства внутренних дел Украины Марьяна Рева в эфире Радио Свобода.

Читайте также:

Новые детали о гибели помощника Залужного

"Лицо, вероятно подарившее эти подарки, призналось. Он предупредил, что гранаты боевые. Вероятно, не поверил погибший в эту информацию", — заявила Марианна Рева.

В то же время фамилию военного она не разглашает, у него в кабинете уже провели обыски, и в дальнейшем в процессуальном порядке будет определен статус этого человека.

"Во время первоочередных следственных действий установлено, что это действительно было неосторожное обращение с боеприпасом, и все собранные доказательства, свидетельства указывают на то, что это был несчастный случай. В настоящее время продолжается досудебное расследование, проводится опрос лиц, собирается вся необходимая доказательная база", — добавила представитель МВД.

Напомним, вечером 6 ноября в результате подрыва гранаты погиб 39-летний военнослужащий Геннадий Частяков, который был помощником Валерия Залужного, а его 13-летний сын тяжело травмирован. В настоящее время парень находится под наблюдением врачей. Нацполиция начала уголовное производство по факту гибели человека и незаконному обращению с боеприпасами.

Незадолго после этого СМИ опубликовали фото с места гибели Частякова.

Затем Валерий Залужный отреагировал на гибель своего товарища и сказал, что это непоправимая потеря для него лично.