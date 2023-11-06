Загибель помічника Залужного — офіційна інформація МВС України

Глава МВС України Ігор Клименко. Фото: t.me/UA_National_Police

Глава МВС Ігор Клименко розповів, що сталося у селі Чайки Київської області. За його словами, помічник Залужного загинув через необережність.

Про це Клименко повідомив у соцмережах.

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За словами Клименка, під час початкового етапу розслідування було встановлено деякі деталі нещасного випадку. Сьогодні у майора Частякова був День народження, і після роботи він повернувся додому, принісши подарунки від співробітників. Він почав демонструвати їх сім'ї.

Один із подарунків виявився коробкою з новими західними гранатами. Майор показував одну із гранат своєму синові. Спочатку хлопчик узяв її в руки і став крутити підривне кільце, а потім батько забрав гранату і витягнув кільце, що призвело до вибуху.

Під час огляду квартири поліція знайшла ще п'ять гранат, які не спрацювали, які будуть направлені на експертизу.

Поліцейські також опитали військовослужбовця, який подарував гранати. У його офісі було проведено обшук, під час якого було знайдено ще дві подібні гранати. Розслідування продовжується.

Повідомлення Ігоря Клименка. Фото: скриншот

Хто подарував Частякову коробку із гранатами

За інформацією джерел у правоохоронних органах, озвученій ЗМІ, майор Частяков отримав у подарунок від полковника Тимченка пляшку віскі Black Label та шість гранат.

Полковник Тимченко вже дав свідчення про те, що вирішив зробити такий незвичайний подарунок самостійно, що також підтвердили троє свідків, які були присутні під час вручення подарунка.

За їхніми словами, Тимченко сказав Частякову, що хоче здивувати його чимось незвичайним, оскільки зробити це складно, і тому вибрав як подарунок бойові гранати та якісний віскі. Однак схоже, що Частяков сприйняв ці слова за жарт, оскільки після цього він забрав дітей зі школи та почав розкривати подарунки разом із ними.

Нагадаємо, внаслідок підриву гранати загинув 39-річний військовослужбовець. Його 13-річного сина тяжко травмовано. Нині хлопець перебуває під наглядом лікарів. Нацполіція розпочала кримінальне провадження за фактом загибелі людини та незаконного поводження з боєприпасами