Гибель помощника Залужного — официальная информация МВД Украины

Глава МВД Украины Игорь Клименко. Фото: t.me/UA_National_Police

Глава МВД Игорь Клименко рассказал, что произошло в селе Чайки Киевской области. По его словам, помощник Залужного погиб по неосторожности.

Об этом Клименко сообщил в соцсетях.

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По словам Клименко, в ходе начального этапа расследования были установлены некоторые детали несчастного случая. Сегодня у майора Частякова был День рождения, и после работы он вернулся домой, принеся с собой подарки от сотрудников. Он начал демонстрировать их своей семье.

Один из подарков оказался коробкой с новыми западными гранатами. Майор показывал одну из гранат своему сыну. Сначала мальчик взял ее в руки и стал вертеть взрывательное кольцо, а затем отец забрал гранату и вытащил кольцо, что и привело к взрыву.

Во время осмотра квартиры полиция нашла еще пять несработавших гранат, которые будут направлены на экспертизу.

Полицейские также опросили военнослужащего, который подарил гранаты. В его офисе был проведен обыск, в ходе которого были найдены еще две подобные гранаты. Расследование продолжается.

Сообщение Игоря Клименко. Фото: скриншот

Кто подарил Частякову коробку с гранатами

Согласно информации от источников в правоохранительных органах, озвученной СМИ, майор Частяков получил в подарок от полковника Тимченко бутылку виски Black Label и шесть гранат.

Полковник Тимченко уже дал показания о том, что решил сделать такой необычный подарок самостоятельно, что также подтвердили трое свидетелей, присутствовавших при вручении подарка.

По их словам, Тимченко сказал Частякову, что хочет удивить его чем-то необычным, поскольку сделать это сложно, и поэтому выбрал в качестве подарка боевые гранаты и качественный виски. Однако похоже, что Частяков воспринял эти слова за шутку, так как после этого он забрал детей из школы и начал вскрывать подарки вместе с ними.

Напомним, в результате подрыва гранаты погиб 39-летний военнослужащий. Его 13-летний сын тяжело травмирован. В настоящее время парень находится под наблюдением врачей. Нацполиция начала уголовное производство по факту гибели человека и незаконному обращению с боеприпасами