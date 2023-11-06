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Помощник Главнокомандующего погиб из-за неосторожного обращения с оружием, — журналист

6 ноября 2023 22:07
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Помощник Главнокомандующего погиб из-за неосторожного обращения с оружием, — журналист
Гранат в руке. Иллюстративное фото: Daily News
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

По утверждению источников журналиста Андрея Цаплиенко, Геннадий Частяков погиб из-за неосторожного обращения с оружием. Источники сообщили, что военнослужащему подарили три гранаты на работе.

Об этом отметил Андрей Цаплиенко.

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Гибель из-за неосторожного обращения с оружием

Источники в правоохранительных органах Цаплиенко подтвердили, что Геннадий Частяков неосторожно обращался с гранатами.

Источники журналиста зафиксировали, что около 17:00 Геннадий Частяков пришел домой с работы. Он принес с собой бутылку алкоголя и три гранаты немецкого производства, подаренные ему на работе.

"Он достал одну из гранат и начал показывать, как с ней обращаться. Его сын находился рядом", — написал Цаплиенко, ссылаясь на источники в правоохранительных органах.

На фото с места гибели гранаты, официально переданные Германией в пакете военной помощи.

Сообщение Андрея Цаплиенко
Сообщение Андрея Цаплиенко. Фото: скриншот сообщения журналиста

"Это был подрыв по причине неосторожного обращения с боеприпасом", — представитель МВД Марьяна Рева о гибели помощника Залужного.

Начато досудебное расследование по факту гибели человека, а также ст. 263 УК "Незаконное обращение с боеприпасами".

Напомним, в результате подрыва гранаты погиб 39-летний военнослужащий. Его 13-летний сын тяжело травмирован. В настоящее время парень находится под наблюдением врачей. Нацполиция начала уголовное производство по факту гибели человека и незаконному обращению с боеприпасами.

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