Помічник Головнокомандувача загинув через необережне поводження зі зброєю, — журналіст

Граната в руці. Ілюстративне фото: Daily News

За твердженням джерел журналіста Андрія Цаплієнка, Геннадій Частяков загинув через необережне поводження зі зброєю. Джерела повідомили, що три гранати військовому подарували на роботі.

Про це зазначив Андрій Цаплієнко.

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Загибель через необережне поводження зі зброєю

Джерела в правоохоронних органах Цаплієнка підтвердити, що Геннадій Частяков необережно поводився із гранатами.

Джерела журналіста зафіксували, що близько 17:00 Геннадій Частяков прийшов додому з роботи. Він приніс з собою пляшку алкоголю та три гранати німецького виробництва, які йому подарували на роботі.

"Він дістав одну з гранат та почав показувати, як з нею поводитися. Його син знаходився поруч", — написав Цаплієнко, посилаючись на джерела в правоохоронних органах.

На фото з місця загибелі гранати, які офіційно передані Німеччиною в пакеті військової допомоги.

Повідомлення Андрія Цаплієнка. Фото: скриншот допису журналіста

"Це був підрив унаслідок необережного поводження з боєприпасом", — представниця МВС Мар'яна Рева про загибель помічника Залужного.

Розпочато досудове розслідування за фактом загибелі людини, а також за ст. 263 ККУ "Незаконне поводження з боєприпасами".

Нагадаємо, внаслідок підриву гранати загинув 39-річний військовослужбовець. Його 13-річного сина важко травмовано. Наразі хлопець перебуває під наглядом лікарів. Нацполіція розпочала кримінальне провадження за фактом загибелі людини та незаконного поводження з боєприпасами.