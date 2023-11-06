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Помічник Головнокомандувача загинув через необережне поводження зі зброєю, — журналіст

6 листопада 2023 22:07
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Помічник Головнокомандувача загинув через необережне поводження зі зброєю, — журналіст
Граната в руці. Ілюстративне фото: Daily News
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

За твердженням джерел журналіста Андрія Цаплієнка, Геннадій Частяков загинув через необережне поводження зі зброєю. Джерела повідомили, що три гранати військовому подарували на роботі.

Про це зазначив Андрій Цаплієнко.

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Загибель через необережне поводження зі зброєю

Джерела в правоохоронних органах Цаплієнка підтвердити, що Геннадій Частяков необережно поводився із гранатами.

Джерела журналіста зафіксували, що близько 17:00 Геннадій Частяков прийшов додому з роботи. Він приніс з собою пляшку алкоголю та три гранати німецького виробництва, які йому подарували на роботі.

"Він дістав одну з гранат та почав показувати, як з нею поводитися. Його син знаходився поруч", — написав Цаплієнко, посилаючись на джерела в правоохоронних органах.

На фото з місця загибелі гранати, які офіційно передані Німеччиною в пакеті військової допомоги.

Повідомлення Андрія Цаплієнка
Повідомлення Андрія Цаплієнка. Фото: скриншот допису журналіста

"Це був підрив унаслідок необережного поводження з боєприпасом", — представниця МВС Мар'яна Рева про загибель помічника Залужного.

Розпочато досудове розслідування за фактом загибелі людини, а також за ст. 263 ККУ "Незаконне поводження з боєприпасами".

Нагадаємо, внаслідок підриву гранати загинув 39-річний військовослужбовець. Його 13-річного сина важко травмовано. Наразі хлопець перебуває під наглядом лікарів. Нацполіція розпочала кримінальне провадження за фактом загибелі людини та незаконного поводження з боєприпасами.

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