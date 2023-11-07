В МВД рассказали, в каком состоянии сын погибшего помощника Залужного

Боевые гранаты, подаренные Частякову. Фото: NV

Сын заместителя Валерия Залужного майора Геннадия Частякова, погибшего в результате взрыва гранаты, находится в тяжелом состоянии. Кроме того, получила незначительные травмы и его дочь.

Об этом сообщила представитель Министерства внутренних дел Марьяна Рева в эфире телемарафона.

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В каком состоянии сын Частякова

Как известно, в настоящее время сын погибшего Геннадия Частякова находится под наблюдением врачей. Кроме того, незначительные травмы получила и дочь, однако характер повреждений не уточняется.

Также спикер рассказала, что в настоящее время расследование проводят по факту неосторожного обращения с боеприпасами, однако возможно, что это дело смогут переквалифицировать, если появятся новые доказательства

Напомним, вечером 6 ноября в результате подрыва гранаты погиб 39-летний военнослужащий Геннадий Частяков, который был помощником Валерия Залужного, а его 13-летний сын тяжело травмирован. В настоящее время парень находится под наблюдением врачей. Нацполиция начала уголовное производство по факту гибели человека и незаконному обращению с боеприпасами.

Незадолго после этого СМИ опубликовали фото с места гибели Частякова.

Затем Валерий Залужный отреагировал на гибель своего товарища и сказал, что это непоправимая потеря для него лично.